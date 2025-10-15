Padre é flagrado com noiva de fiel em casa paroquial (vídeo)

A Diocese de Diamantino (MT) abriu uma investigação para apurar a conduta do padre Luciano Braga Simplício.

O sacerdote foi flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial em Nova Maringá, na 2ª feira (13.out.25).

O caso veio à tona após vídeos do noivo arrombando a porta do local circularem nas redes sociais.

Nas imagens, a mulher é encontrada escondida e chorando dentro de um banheiro da residência.

O episódio causou grande repercussão na cidade, que tem pouco menos de 6 mil habitantes.

Em nota oficial, a Diocese informou que "todas as medidas canônicas previstas estão sendo devidamente tomadas".

Em áudios, o padre Luciano alega que a mulher pediu para usar um quarto para tomar banho e se trocar.

Ele afirma que não houve nada entre eles e que ela se escondeu por medo ao ouvir a chegada do noivo.

A versão do sacerdote é de que ele estava em outro cômodo e não entendeu a situação inicialmente.

A autoridade eclesiástica local segue com a apuração interna para esclarecer os fatos.

Assista: