participantes do puxadinho do BBB 24 desiste e abre o jogo sobre decisão: 'Sonho'

Rebeca Mota era uma das participantes do terceiro grupo do 'BBB 24', o puxadinho. A dentista estava confinada e iria ser anunciada neste domingo (07), durante o programa 'Fantástico'.

No entanto, a ex-BBB se pronunciou neste domingo nas redes sociais e publicou um vídeo emocionante onde contava o que fez com que ela desistisse do confinamento. Rebeca é cirurgiã-dentista, já venceu o câncer e trabalhou como maquiadora e auxiliar de salão.

"Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Ontem postei stories explicando o que tinha acontecido, que eu estava voltando. Não esperava que ia alcançar tantas pessoas. E eu me vi na obrigação de explicar pra vocês um pouquinho do que foi, de como eu me senti", inciou a dentista, que contou um pouco da sua história e de vida e falou sobre a desistência do programa: "E sim, desisti de um dos maiores sonhos da minha vida. Eu não fui fraca, eu tive que ser muito forte. Para eu desistir de algo que eu esperava há anos. Eu nunca imaginei que eu ia desistir, gente, nunca. Mas quando cheguei no confinamento, no pré-confinamento, eu não soube lidar com os sentimentos. Comecei a ter crise", relatou.