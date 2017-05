Agronegócios AgroBravo realiza evento com a maior rede de rádios de agro do Brasil

Foto: Prefeitura de Gramado

Grandes nomes e troca intensa de conhecimento prometem marcar o quarto Seminário a Voz do Campo, que será realizado entre os dias 31 de julho e dois de agosto no Hotel Wish Serrano em Gramado, na Serra Gaúcha. Com participantes gabaritados, o seminário busca apresentar caminhos para desafios e gargalos do agronegócio do país agregando para o desenvolvimento de toda cadeia produtiva, a mesma que vem contribuindo positivamente de forma quase que isolada na balança comercial brasileira e no Produto Interno Bruto (PIB).

O evento marca o início de uma parceria entre a AgroBravo e a maior rede de rádios de agro do Brasil, que leva o nome do seminário. "Estamos muito felizes em fazer parte deste evento que traz nomes e temas tão relevantes para o setor promovendo a troca de conhecimento entre público e especialistas. Isso tudo, sem falar que, momentos como este, agregam de maneira muito positiva na rede de relacionamentos de quem participa, e este é o foco principal do nosso trabalho", declara o diretor executivo da Agrobravo, Júlio Bravo.

Entre os palestrantes confirmados, grandes nomes como o do procurador regional da República que atua na Operação Lava Jato, Carlos Fernando Lima, e do ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o engenheiro agrônomo, Roberto Rodrigues. Outras personalidades que garantem a qualidade dos debates são: o engenheiro agrônomo, doutor em solos e professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Telmo Amado, ao lado do renomado engenheiro agrônomo, pesquisador e mestrado em agronomia na área de Fitotecnia, Dirceu Gassen, o presidente da global AGCO, Werner Santos, do presidente da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia (FSNT), o empresário Jiro Nishimura, João Dantas, consultor campeão mundial de produtividade de soja e Luiz Carlos Molion, meteorologista, professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

O seminário reúne toda “família do agro”, levando muita informação ao público do evento formado por produtores, empresários e outros profissionais do setor. Cerca de mil pessoas são esperadas para esta edição que vai focar na dificuldade enfrentada pelos produtores que fazem um trabalho de excelência no campo mas que, muitas vezes, esbarram em questões comerciais. “Estamos diante de um grande desafio. Vejo um agro hoje, com grandes dificuldades e dilemas, pois até a porteira é muito competente, porém depois da porteira vem enfrentando muitos problemas. Temos que buscar soluções!”, enfatiza o coordenador do seminário e apresentador do programa A Voz do Campo, Marcelo Brum.

O evento será transmitido pela internet.

Inscrições e informações no site: avozdocampo.com.br/seminario/