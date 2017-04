Interior Expoagro 2017 terá encontro de jovens da agropecuária

Por: Redação, com assessoria

A Expoagro 2017, que acontece de 12 a 21 de maio em Dourados, vai sediar o I Encontro de Jovens da Agropecuária, etapa da Grande Dourados. O evento será no dia 16, às 18h, no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, onde acontece a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul.

Com o tema “Força Jovem, o novo protagonismo do agronegócio brasileiro”, o encontro tem como público-alvo jovens profissionais que atuem ou que possuem expectativa de atuar no agronegócio.

O objetivo é difundir informações e permitir a troca de experiências, abrindo espaço para que o público participe ativamente das questões relacionadas ao setor e auxiliar na inserção de jovens universitários no mercado de trabalho.

Com apoio do Sindicato Rural de Dourados, o encontro será realizado pelo Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) em Mato Grosso do Sul, Famasul e MNP (Movimento Nacional de Produtores) Jovem.