Rural Governo aposta no ‘Precoce MS’ para atrair mercado com carne diferenciada

Desenvolvido há mais de duas décadas com o intuito de incentivar a produção de bovinos em Mato Grosso do Sul, o programa Novilho Precoce ganha nova denominação – Precoce MS – e vem passando por reformulações desde julho último, respeitando um cronograma que tem a previsão de estar finalizado até 1º de fevereiro do próximo ano, quando será relançado pelo Governo do Estado.



Aumentar o desfrute do rebanho de corte, estimular o mercado de qualidade e incentivar a eficiência e a eficácia do produtor rural, premiando com incentivo financeiro a qualidade do produto obtido e o nível do processo produtivo continuam sendo o mote do programa do qual podem participar produtores rurais de Mato Grosso do Sul que atendam aos critérios exigidos.



O governo abriu as inscrições para o processo de credenciamento dos produtores, técnicos e empresas independentes que farão a classificação e tipificação dos animais nos frigoríficos, anunciou o titular da Sepaf. Todo o processo é feito via internet, por meio do sitehttp://www.precoce.sepaf.ms.gov.br



Novo formato



Criado há 24 anos, o Precoce MS foi completamente remodelado para atender as crescentes exigências do mercado consumidor.“Estamos criando um novo programa, mantendo sua base estrutural, para elevarmos a pecuária a um patamar que atenda a dinâmica dos mercados cada vez mais agressivos, oferecendo uma carne de qualidade”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.



Com a mudança, o programa terá ampliados os critérios de análise produção, os quais vão abranger não só os atributos do animal, mas também as condições das propriedades criadoras. Atualmente, 100% da avaliação dos animais classificados como ‘novilho precoce’ é feita no frigorífico. A partir de reformulação, a tipificação da carcaça passa a ter peso de 70% e os 30% restantes serão decorrentes das condições do estabelecimento.



Gestão sanitária



Com regras mais ajustadas, segundo o secretário estadual de Produção e Agricultura Familiar (Sepaf), Fernando Mendes Lamas, o programa que contribuiu para que a carne produzida em Mato Grosso do Sul seja reconhecida pela qualidade e seu diferencial sanitário dentro e fora do País, fortalecendo, assim, a cadeia produtiva e gerando números econômicos positivos ao Estado.



“O Precoce MS foi reformulado buscando principalmente a ampliação de sua segurança e dos processos de aferição de resultados de desempenho de estabelecimentos pecuários e dos produtos obtidos (animais)”, destacou Lamas. “Com importantes melhorias técnicas o subprograma busca agregar, de forma voluntária, atributos de qualidade e consequentemente valor à cadeia produtiva da bovinocultura de Mato Grosso do Sul.”



Como exemplo de melhorias pode-se citar a adoção das boas práticas agropecuárias, protocolos de gestão sanitária individual de animais, sistemas sustentáveis de utilização de áreas com capacidade de apascentamento abaixo do potencial existente, ao associativismo, à melhoria do peso e da cobertura de gordura dos animais, maior uniformidade nos lotes, além de oferecer padrão seguro e confiável dos seus produtos aos mercados nacional e internacional.

Banco de dados



Nesse novo formato, haverá cobrança de maior empenho e compromisso dos responsáveis técnicos pelos empreendimentos pecuários sob sua orientação, com a utilização de instrumentos legais como Anotação de Responsabilidade Técnica (ART’s), fiscalizados pelos Conselhos de Classe (CREA e CRMV).



Os estabelecimentos frigoríficos credenciados se comprometerão a dispor e utilizar equipamentos de coleta/transmissão de dados e informações sobre a tipificação de animais em tempo real ao banco de dados do Estado e, também, do pagamento de eventuais bonificações p