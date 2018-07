"Pré-lançamento" Documentário sobre direitos de crianças Guarani-Kaiowá será exibido na Aldeia Amambai em MS "O evento reúne de 10 a 14 de julho representantes de todas as aldeias do Cone Sul do Mato Grosso do Sul, bem como organizações indigenistas e autoridades ligadas às questões indígenas"

Crianças indígenas da etnia Guarani-Kaiowá Foto: Reprodução/Leonardo Salomão

O documentário Guarani-Kaiowás Ivy Poty – Flores da Terra, que aborda o contexto das crianças e jovens indígenas em Dourados, terá um pré-lançamento exclusivo esta semana durante a “VI Kuñangue Aty Guasu – Grande Assembleia das Mulheres Kaiowá Guarani”, na Aldeia Amambai.



O evento reúne de 10 a 14 de julho representantes de todas as aldeias do Cone Sul do Mato Grosso do Sul, bem como organizações indigenistas e autoridades ligadas às questões indígenas. “A assembleia é um momento de fortalecimento, em que as mulheres têm voz e trazem as demandas de seu povo para discutir e encaminhar”, diz Jaqueline Gonçalves, uma das organizadoras.



Na programação, além de pautas relacionadas aos territórios e às perspectivas de candidaturas indígenas nas eleições deste ano, estão previstos também temas como “o genocídio das crianças indígenas e o direito aos filhos e a educá-los do modo de ser nativo”, “o direito à medicina tradicional e ao parto humanizado” e “o direito a uma educação diferenciada nas escolas indígenas e ao ensino na língua materna”. Segundo Jaqueline, a exibição do documentário será importante para fomentar e ampliar essas discussões.



“Nós demos prioridade para que os Guarani-Kaiowás fossem os primeiros a ter acesso ao conteúdo produzido”, destaca Lucas José Ramos Lopes, um dos coordenadores do projeto do filme. Para ele, “o evento é uma oportunidade de apresentar o resultado do trabalho às pessoas diretamente envolvidas no documentário e, a partir disso, definir novas ações e estratégias de promoção e defesa de direitos, em conjunto com os atores locais”.



Infância Guarani-Kaiowá

Making off do documentário. Foto: Reprodução/ Leonardo Salomão

A garantia dos direitos das crianças Guarani-Kaiowá está intimamente ligada à preservação de seu modo de ser tradicional. É o que mostra o documentário Guarani-Kaiowás Ivy Poty – Flores da Terra, ao traçar um panorama da infância indígena de Dourados.



Produzido pela Rede Marista de Solidariedade, o filme faz uma contextualização da vida dos Guarani-Kaiowá, ressaltando a concepção de criança e o valor das relações intergeracionais naquele modelo de organização familiar e comunitária. Ele destaca a importância da valorização da cultura e da identidade étnica no processo de desenvolvimento das crianças e dos jovens e aborda o cenário das políticas públicas de atenção a esses meninos e meninas.



“O documentário promove uma escuta dos indígenas, de atores da rede de atendimento, de organizações da sociedade civil e outros profissionais sobre questões sociais, políticas, culturais e identitárias da população Guarani-Kaiowá, com a proposta de contribuir para a promoção e defesa de seus direitos, em especial das crianças e jovens”, apontam os diretores do filme, Camilla da Silva e Souza e Vinícius Gallon.



De acordo com a coordenadora do projeto, Juliana Kuwano Buhrer, “a expectativa é de que a produção contribua para os debates e formações das redes locais e seja utilizada como subsídio para os agentes que participam da formulação, implementação e monitoramento das políticas públicas”.



Violações de direitos

Foto: Reprodução/Leonardo Salomão

Guarani-Kaiowás Ivy Poty – Flores da Terra revela um cenário de sistemáticas violações de direitos, que afetam diretamente as crianças e jovens indígenas. Além das dificuldades de acesso a condições básicas, como alimentação e saúde, a perda das referências culturais pelo contato com a cidade tem comprometido a perspectiva de vida de meninas e meninos e levado muitos ao suicídio.



Os entrevistados no filme indicam que no campo da educação também há grandes desafios, como a garantia de acesso a todas as crianças, a precariedade e falta de manutenção na infraestrutura das escolas, o olhar dos professores e a carência de materiais didáticos específicos e diferenciados, que contemplem a cultura e a língua nativas.

Veja o trailer

A história dos Guaranis e Kaiowás é marcada pela resistência para que, nas palavras de um deles registradas no documentário, tenham minimamente seu “direito de existir”.



Serviço

Pré-lançamento do documentário Guarani-Kaiowás Ivy Poty – Flores da Terra, será no dia 11 de julho de 2018, a partir das 19h, durante a VI Kuñangue Aty Guasu – Grande Assembleia das Mulheres Kaiowá Guarani. Localizada na Aldeia Amambai em Mato Grosso do Sul.