Vídeo: 'surubão' no hospital de Teresópolis, COREN repudia e HCT investiga

O Hospital das Clínicas Costantino Ottaviano (HCTCO), referência em atendimento hospitalar no município de Teresópolis (RJ), tornou-se alvo de polêmica nas redes sociais após a circulação de supostos relatos sobre atos libidinosos ocorridos durante plantões noturnos.

Segundo publicações que viralizaram nos últimos dias, profissionais da saúde incluindo médicos, técnicos e enfermeiros teriam participado de um encontro de teor sexual nas dependências do hospital. A informação teria vindo à tona após o desligamento de uma fisioterapeuta, que teria revelado detalhes do episódio ocorrido em uma área de armazenamento de roupas usadas, no quinto andar da unidade. O caso rapidamente se espalhou pelas redes sociais, recebendo o apelido sensacionalista de "Surubão do Hospital de Teresópolis".

As conversas compartilhadas indicam a participação de seis pessoas no suposto encontro, entre elas uma funcionária da copa e servidores do Centro de Terapia Intensiva (CTI), alguns deles casados. As alegações vieram acompanhadas de imagens e vídeos de profissionais que teriam ligação com o caso muitos deles sem qualquer comprovação ou contextualização dos fatos. Parte do conteúdo, inclusive, não foi gravada nas dependências da unidade hospitalar.

Vídeos compartilhados em canais de mensagem, principalmente em grupos no Telegram, mostram uma mulher e um homem praticando sexo num local que tem traços de unidade hospitalar, mas não é possível afirmar que se trata do interior do hospital.

Veja:

A coisa foi veiculada, muito, devido a uma conversa de um rapaz com outro pelo WhatsApp. Um áudio destinado a um rapaz chamado Bruno foi partilhado com sua esposa, o contato salvo como 'Amor", nessa conversa, um terceiro detalha que foi a fisioterapeuta que entregou os integrantes da festa no quinto andar do hospital. Veja:

NOTA DA DIREÇÃO HOSPITALAR

Em nota enviada à imprensa, a direção do hospital informou a instauração de uma sindicância interna para apurar os acontecimentos:

"A Direção do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano, guarnecida pelo Comitê de Ética, bem como pela área de Compliance Institucional, informa a instauração de Sindicância Interna visando apurar de maneira transparente e imparcial os comentários recentemente disseminados."

O hospital também reforçou seu compromisso com os padrões éticos e com a integridade institucional:

"O HCTCO está empenhado em promover medidas que garantam a manutenção da ética, da segurança e do bem-estar no ambiente hospitalar. Eventuais comportamentos contrários ao Código de Conduta Ética Institucional não serão tolerados."

O HCTCO é a única unidade hospitalar do município a realizar determinados procedimentos de alta complexidade. A instituição destacou a seriedade do processo de apuração e pede cautela na disseminação de informações:

"Contamos com a compreensão e o comprometimento de todos para que possamos concluir a sindicância de forma justa e eficiente, reafirmando nosso compromisso com a excelência nos serviços prestados e o respeito a todos os envolvidos."

COREN-RJ

Diante da repercussão do caso e da exposição indevida de profissionais da saúde, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) divulgou uma nota oficial de repúdio no dia 16 de junho de 2025. O texto condena o uso sensacionalista da imagem de profissionais da enfermagem e denuncia o conteúdo veiculado como ofensivo e desvinculado da realidade ética da categoria:

"O Coren-RJ vem a público manifestar seu mais absoluto repúdio à vinculação indevida, desrespeitosa e sensacionalista da imagem dos profissionais de enfermagem associada a suposto episódio de cunho pessoal e de teor sexual em notícia relacionada a um município da região serrana do estado do RJ."

O conselho também reforçou o compromisso da enfermagem com a ética e o cuidado à população:

"Esse tipo de vinculação vexatória não reflete, de forma alguma, a realidade da conduta ética e moral e do compromisso dos mais de 360 mil profissionais de enfermagem que, diariamente, se dedicam com competência, responsabilidade e compromisso social ao cuidado da população fluminense."

Na mesma nota, o Coren-RJ afirmou que está tomando as devidas providências legais:

"O Coren-RJ está adotando todas as providências legais para coibir a propagação de conteúdos que associem, de forma indevida, a imagem dos profissionais de enfermagem, além do acionamento dos órgãos competentes visando a devida apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos."

O conselho concluiu bradando: