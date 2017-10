Cinema Nacional Filme gravado em MS com Cauã Reymond e atores campo-grandenses será exibido em festival de SP "'Não Devore Meu Coração', de Felipe Bragança terá sua estréia nos cinemas pelo Brasil dia 23 de novembro"

O longa metragem 'Não Devore Meu Coração', de Felipe Bragança, gravado no interior do Mato Grosso do Sul, na cidade de Bela Vista, divisa com o Paraguai, é um dos filmes selecionados para ser exibido na 41ª edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que acontecerá entre os dias 19 de outubro e 1º de novembro.

O longa é inspirado em contos de Joca Reiners Terron. No elenco estão Cauã Reymond, Ney Matogrosso, Eduardo Macedo que é campo-grandense, Adeli Benitez (de Bela Vista do Norte), Marco Lóris (de Bela Vista-MS) e Leopoldo Pacheco.

Também fizeram parte do elenco como coadjuvantes os atores campo-grandenses Tero Queiroz , Rodrygo Castro e Eros Rios além do Douradense Renan Pretti.

Foto: Divulgação/Assessoria

O filme narra a história de Joca (Eduardo Macedo), um menino brasileiro de 13 anos, e Basano La Tatuada (Adeli Benitez), uma menina indígena paraguaia, que vivem na fronteira entre Brasil e Paraguai, marcada pelas águas do Rio Apa. Joca está apaixonado por Basano e quer fazer de tudo para conquistar seu amor. Mesmo que pra isso ele tenha que enfrentar as violentas memórias da Guerra do Paraguai que assolou a região e os segredos de seu irmão mais velho, Fernando (Cauã Reymond), um misterioso agroboy envolvido com uma perigosa gangue de motociclistas comandada por Telecath (Marco Lóris).

Foto: Divulgação

O filme é repleto de curiosidades também fora das telas, já participou de inúmeros festivais fora do Brasil tais como o grande Festival de Sundance e o Festival de Berlim entre outros. O longa fez sua estréia brasileira fora da 'rota comercial' na abertura do 50º Festival de Brasília, que aconteceu de 15 a 24 de setembro.

Curiosidades

A produção concorreu no World Cinema Competition do Festival de Sundance 2017. O longa foi filmado em 2015, na cidade de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul.

Não Devore Meu Coração! marca a estréia de Felipe Bragança na direção solo de um longa. O elenco também é formado por atores não profissionais.

No exterior, o filme ganhou o título Don’t Swallow My Heart, Alligator Girl! (Não Engula Meu Coração, Menina Jacaré!).

Estréia comercial

Nos cinemas pelo o Brasil o longa tem sua estréia marcada para o dia 23 de Novembro. Confira abaixo o trailer;