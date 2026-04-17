Vídeo do Oriente Médio vira fake news sobre "água" no Nordeste

O conteúdo começou a se espalhar no início de abril, acompanhado de um áudio em português que sugere que o governo do presidente Lula (PT) teria reaberto comportas após três anos. Nas páginas de extrema direita e lideranças do bolsonarismo, tem sido disparado o referido vídeo dizendo que Lula só liberou a água agora para ganhar votos. É mentira!

VÍDEO É DO ORIENTE MÉDIO

A reportagem realizou uma ampla checagem dos fatos acerca do uso desse vídeo, demonstrando que está sendo disparado para grupos comunitários, principalmente no Nordeste.

Mas, ao analisar o vídeo sem a narração adicionada, é possível ouvir pessoas falando em árabe. A gravação original foi publicada em 25 de março de 2026 e faz referência a uma cheia no Wadi Bana, uma região no sul do Iêmen marcada por rios sazonais, que passam longos períodos secos e podem transbordar em épocas de chuva.

Publicações locais, em árabe, descrevem o momento como o início da inundação na área.

A mesma sequência de imagens — com comportas e estruturas metálicas semelhantes — aparece em outros registros associados à região, inclusive em reportagens anteriores sobre cheias na província de Abyan.

Nada disso tem relação com o Brasil.

Mesmo assim, o vídeo é usado com fins de atacar a atuação do presidente Lula neste ano eleitoral.

MÁQUINA DA MENTIRA NO NORDESTE

Para enganar pessoas, os extremistas de direita realizaram a inserção de um áudio em português e legendas se referindo a Lula como "monstro", que estaria segurando a "água do povo" para soltar neste ano. Mas isso é mentira!

De acordo com o apurado pela reportagem, a máquina da mentira da extrema direita está focada no Nordeste, visto que é um local em que o presidente Lula é amplamente reconhecido e respeitado. Por isso, não é a primeira vez que conteúdos desse tipo circulam com foco na região.

A verdade é que não houve o fechamento de comportas federais que abasteçam o Nordeste por um período de três anos, como alegam as publicações. Tampouco existe anúncio recente que corresponda à “liberação” mostrada no vídeo.

Procurados em verificações anteriores, órgãos do governo já negaram esse tipo de afirmação.

COMO RECONHECER FAKE NEWS

O caso segue um padrão recorrente: imagens reais, mas fora de contexto, combinadas com áudios e legendas que induzem uma interpretação falsa. O resultado é um conteúdo que parece plausível à primeira vista — e que se espalha com rapidez antes de qualquer checagem.