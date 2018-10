Beach tennis Bonito recebe estadual de beach tennis no fim de semana

O município de Bonito será o palco da 4ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis. Denominada 5ª Copa Recanto dos Pássaros, a competição vai ter disputa nas categorias duplas femininas, masculinas e mistas, níveis C para iniciantes, B para intermediários e A para avançados.

Pelo quinto ano consecutivo, o município recebe uma etapa do Circuito e a cada ano o número de praticantes aumenta. De acordo com o vice presidente da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, professor Yujiro Matsuo, um dos objetivos da entidade, é justamente este, levar a modalidade a outros municípios do estado, divulgando e incentivando a prática esportiva. Desde que foi criado o Circuito com o ranking em 2012, o número de atletas só aumentou. “Bonito recebe a competição pela quinta vez e é grande a expectativa para o torneio pois vale pontos para o ranking estadual e em dezembro tem disputa do Rei e Rainha da Praia que reúne os melhores atletas em cada categoria”, concluí Yujiro.

Em 2018 já foram realizadas etapas em Campo Grande, Anaurilândia, Três Lagoas e após a etapa de Bonito, a competição volta para a capital sul-mato-grossense. A etapa Bonito vai reunir os melhores atletas do ranking estadual, como os atletas Jailson Paz da Seleção Brasileira de Beach Tennis, Leonardo Martins, Luiz Claudio e Luiz Vadora de Campo Grande e Marcus Vinicius Venturelli de Três Lagoas. No feminino já confirmaram presença no torneio as melhores do ranking, Eva Regina, que também é da Seleção Brasileira, Raissa Caroline, Delaine Generoso, Aline D’Avila, entre outras.

Os jogos, que vão reunir prática esportiva em meio às belezas naturais de Bonito, terão início no sábado a partir das 7h30 e seguem no domingo no Recanto Formosinho, próximo ao Balneário Municipal. A realização é da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, com apoio da Fundesporte, Prefeitura de Bonito, Recanto Formosinho, Anita, Pousada Recanto dos Pássaros e Paz Tênis & Beach Tennis.