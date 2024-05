Zeca visita Terra Kadiwéu para colher reivindicações de cinco comunidades indígenas

O deputado estadual Zeca do PT realizou visita técnica de dois dias na Terra Indígena Kadiwéu, situada no município de Porto Murtinho, coletando demandas e reivindicações das comunidades do território. O parlamentar montou comitiva com integrantes da Agraer (Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) e Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) para já dar encaminhamento às pautas apresentadas.

A Terra Indígena Kadiwéu possui 539 mil hectares de extensão e a demanda mais apresentada por lideranças das aldeias está relacionada a melhorias no acesso às comunidades remotas, localizadas na região pantaneira. Os Povos Indígenas pedem também melhor estrutura de saúde, tanto nos atendimentos realizados nas aldeias, quanto no transporte de pacientes até municípios vizinhos.

Zeca catalogou demandas das aldeias Córrego D'Ouro, Alves de Barros, Campina, Tomázia, Barro Preto e São João. Todos os pedidos apresentados serão encaminhados e o parlamentar reforçou seu compromisso de retornar à Terra Indígena para dar devolutiva ao Povo Kadiwéu das reivindicações apresentadas.

"Nesta visita de dois dias às comunidades do território Kadiwéu, fiz questão de reiterar meu compromisso de lutar pelas demandas dos povos indígenas. Por isso montei essa comitiva com representantes da Agraer, Funai e Sesai, para que essas reivindicações tenham encaminhamento e em breve possamos anunciar às comunidades as ações que serão executadas a curto, médio e longo prazo", relatou Zeca do PT.

Confira algumas das demandas apresentadas pelas lideranças da Terra Indígena Kadiwéu:

- Melhorias no acesso às aldeias

- Reforma de posto de saúde e melhorias nas escalas médicas

- Melhorias no transporte de pacientes indígenas às cidades

- Reforma e Construção de unidades escolares

- Disponibilização de patrulhas mecanizadas

- Oferta de sementes e insumos agrícolas

- Perfuração de poços artesianos

- Expansão do armazenamento de água

- Ampliação da rede de distribuição de energia elétrica

- Políticas de incentivo para que indígenas cursem ensino superior nas cidades

- Fortalecimento do programa PrevFogo nas aldeias para combate a incêndios no Pantanal