INUSITADO Bruno Gagliasso ironiza novelas e fala de 'Surubão' em anúncio da Netflix Assista o vídeo da participação de Gagliasso em comercial da Netflix

O ator Bruno Gagliasso Foto: Divulgação

Na noite de ontem, terça-feira (10), a Netflix publicou em seu perfil nas redes sociais um vídeo promocional da série 'La Casa de Papel', nele o ator Bruno Gagliasso contracena com o ator Pedro Alonso, que faz Berlim na série espanhola que se tornou febre no Brasil. E já soma mais de 2,3 milhões de visualizações.

No vídeo, o ator brasileiro está em suposto teste para um personagem na série, o seu avaliador, Berlim, senta-se a sua frente. Bruno está vestindo um macacão vermelho e máscara de Salvador Dalí, como todos personagens da série.

O ator chega no set de gravações e Alonso fala sobre o artista entrar em algum projeto. "Acho que com você podemos pensar em outra coisa, outra série. Inclusive, outras séries", disse o espanhol em tom de anúncio. "Não sendo novela...", concluiu Bruno, que já foi contatado fixo da Rede de TV Globo e fez inúmeras novelas para a empresa. Berlim, brinca com. “Estou de acordo”.

Depois, Bruno acaba sendo reconhecido pelo astro pelo meme do 'Surubão de Noronha', no qual teve seu nome envolvido por ser dono de uma pousada na ilha. "Você não é aquele do suru... suru... Surubão?", questionou Alonso. "Surubão? Não! Olha, isso aí é fake news", respondeu Gagliasso.

O espanhol, então, confirma que o brasileiro passou no teste e o chama para ir a Madri. Bruno questiona: "Surubão na Espanha? Gosto de conhecer lugares novos. Surubas de lugares novos é a melhor coisa que tem", finalizou.

O vídeo termina com escritos na tela: "Bem-vindo à família, @brunogagliasso!".

VEJA: