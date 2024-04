IMASUL abre Concurso Público com salário de até R$ 7,5 mil em MS

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) abriu as inscrições para seu Concurso Público, visando o preenchimento de 99 vagas em cargos de nível superior e médio/técnico.

As oportunidades incluem cargos como Técnico Ambiental, Técnico em Serviços Ambientais e Guarda-Parque. No nível superior são 61 vagas, para 21 cargos. Para o nível médio/ténico são 38 vagas para 5 cargos.

O salário para nível superior é de R$ 7,5 mil por 40h semanais. Já para nível médio/técnico o salário varia de R$ 2,8 mil a R$ 3,7 mil por 40h semanais de trabalho.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da organizadora Instituto Avalia (www.avalia.org.br), a partir das 14h do dia 26 de abril de 2024 até as 23h59 do dia 20 de maio de 2024, respeitando o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. A taxa de inscrição é de R$ 121,05 para nível médio/técnico e R$ 193,68 para nível superior.

Interessados nas informações detalhadas sobre os cargos, requisitos e etapas do concurso, podem acessar o edital AQUI (nível superior) e AQUI o edital (nível técnico/médio).

O último concurso público para provimento de cargos do Imasul ocorreu há 18 anos, desde então, muitos servidores se aposentaram, outros deixaram a carreira ou faleceram, de modo que atualmente o órgão dispõe de apenas 106 fiscais e analistas ambientais para atender a demanda de fiscalização, controle e licenciamento ambiental de todo Estado. Outros 33 servidores trabalham em funções variadas, como gestão administrativa e nas unidades de conservação.

O diretor presidente do IMASUL, André Borges, lembrou que o Instituto tem se destacado na gestão ambiental: “Somos referência nacional em logística reversa de embalagens, na gestão de recursos hídricos, e temos demandas gigantescas que surgem nesse reordenamento da geopolítica mundial em que as mudanças climáticas determinam as ações tanto na esfera pública como privada. Em todas essas frentes de políticas públicas ambientais a gente vai ter condição de dar uma resposta melhor”, afirmou.

Para Borges, o concurso demonstra o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da estrutura das políticas ambientais. “Temos um longo processo de quase 20 anos sem contratação de servidores. Nesse período o Estado se desenvolveu muito, a questão ambiental perpassa todas as políticas públicas, tivemos o CAR, o Código Florestal, recentemente a Lei do Pantanal”, pontuou.

RESPONSÁVEL PELO CONCURSO

O Instituto Avalia é a organização sem fins lucrativos responsável pelo processo seletivo. Trata-se de uma associação civil especializada na promoção e desenvolvimento institucional nas áreas educacionais, de pesquisa socioeducacional, assistência social e outros.

Para mais informações sobre o concurso, os candidatos podem entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo e-mail candidato@avalia.org.br ou pelo telefone 44 3037-0600.

SERVIÇO