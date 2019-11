Curso de barbeiro e cabeleireiro forma mais 94 novos profissionais

A Prefeitura de Campo Grande entregou hoje (20), durante a solenidade realizada no Auditório do IMCG (Instituto Mirim de Campo Grande), certificados para 94 alunos que participaram da formação do Curso de Barbeiro e Cabeleireiro, com a participação efetiva do instrutor Marcos Rogério.

O prefeito Marquinhos Trad destaca que o curso é totalmente gratuito, inclusive o material utilizado no curso é fornecido durante as aulas.

“O curso tem duração de 90 dias, duas vezes na semana e beneficia homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. A qualificação e a valorização do ser humano é nosso objetivo. Com este trabalho garantimos a oportunidade do trabalho cidadania e o respeito que todos merecem”, frisa Marquinhos.