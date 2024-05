Delegado nega gravidez de cabeleira morta a tiros pelo namorado em Iguatemi

A cabeleireira Aline Mayara Boni, de 24 anos, foi morta a tiros na 2ª.feira (29.abr.24), pelo namorado Cleverson Pereira de Oliveira, de 23 anos, conhecido como “Clevinho”, que está foragido.

De acordo com apurado pelo MS Notícias, o corpo de Aline foi encontrado nos fundos de uma residência no Bairro Waloszek Konrad, em Iguatemi (MS).

Clevinho teria contado com a ajuda de outro suspeito de 20 anos, que pilotou uma moto usada para a fuga.

A vítima, que tinha duas perfurações de tiro na cabeça, teria se ajoelhado em frente ao atirador, apontou a perícia inicial do local do crime.

O prefeito da cidade de Iguatemi, Lídio Ledesma, teria comentado com um site campo-grandense que Aline havia dito que estava grávida e que foi atendida em surto sob o efeito de drogas na madrugada horas antes de ser achada morta.

Apesar da afirmação, o delegado de Polícia Civil, Eduardo Ferreira de Oliveira, de Iguatemi, garantiu à reportagem que não qualquer informação por hora que confirme essa narrativa. “Eu não tenho essa informação, ela não está em nosso departamento, até porque estamos aguardando relatório do laudo pericial completo”, explicou o delegado.

Conforme Eduardo, o que há de concreto é que os suspeitos estão sendo procurados, mas ainda não foram localizados e que foram solicitadas informações de prontuários referentes aos atendimentos realizados à Aline. “Eles estão foragidos, a gente está colhendo informações. A gente requisitou a rede de prontuário, nós não fomos informados ainda sobre os atendimentos anteriores ao crime. Nós solicitamos o prontuário e aguardamos os detalhes a serem enviados pelas autoridades de saúde do município”, completou o investigador.

DESPEDIDAS

O irmão de Aline, Welington Leão, escreveu uma mensagem de pesar emocionante de despedida: "Bom, minha irmã, como eu queria nunca receber essa notícia. Saiba que vou sentir muitas saudades do seu jeito brincalhão e doido de levar a vida. Só não queria que Deus tão cedo te tirasse de mim. Olhe por mim aí de cima, pois um dia de novo iremos nos encontrar, e saiba que, dessa vez, ao seu lado, sempre vou ficar. Eu te amo, minha irmã Aline Boni, e para sempre irei te amar. Quando bater a saudade, olha aqui para cima, sabe, lá no céu, aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei para você. Vai com Deus, mana", postou na legenda da imagem abaixo ao lado da irmã:

Gabrieli Boni, prima de Aline, escreveu uma mensagem de pesar na legenda de uma foto em que elas são bebês: "É assim eu sempre lembrarei de você: sapeca, arteira, divertida e muito destemida! Alegre, linda e cheia de sonhos. Você se foi sem antes mesmo de cumprir nossa PROMESSA DE PRIMAS e como dói essa partida prematura!!!! Aline, para sempre levaremos sua felicidade com a vida. Te guardo no meu coração e nas minhas lembranças mais felizes. Esteja com Deus, prima amada, os braços dEle é onde existe o mais sincero descanso!", disse. Eis a imagem: