Condomínio Belas Artes contribuirá para reduzir déficit habitacional em Campo Grande

Com 20% da obra concluída, o Condomínio Belas Artes, que está sendo construído pela Cesari Engenharia, destinará quase 500 apartamentos para o Programa Minha Casa Minha Vida. Localizado próximo da Orla Morena, na Vila Planalto, o empreendimento que segue a todo vapor, recebeu a visita da prefeita Adriane Lopes e da equipe da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).

Do total de 792 apartamentos, 498 serão alocados para moradores com renda de até cinco salários mínimos, de acordo com os critérios do Programa Minha Casa Minha Vida, e 80 unidades serão disponibilizadas para o programa de Locação Social. A medida é uma contrapartida pela cedência da área de 5 hectares, avaliada em R$ 20 milhões, pela Prefeitura Municipal de Campo Grande.

A prefeita Adriane Lopes visita o Condomínio Belas Artes. Foto: Prefeitura Municipal

“Recebemos a prefeita Adriane e sua equipe com muita satisfação em poder mostrar o andamento das obras e o trabalho diferenciado que estamos realizando, oferecendo o que há melhor na área da construção civil e, ao mesmo tempo, contribuindo para a redução do déficit habitacional por meio dos programas do poder público”, explicou Sinomar Pereira, diretor de Planejamento da empresa Cesari Engenharia.

Adriane Lopes, enfatizou que a modalidade de empreendimento é inovadora e atende aos novos padrões de habitação. “A Prefeitura inova com mais esse projeto de habitação que também auxiliará no desenvolvimento urbano e econômico da região. Os futuros moradores do condomínio terão diversas oportunidades para residir em uma moradia digna, seja pelo Programa Minha Casa, Minha Vida ou pela Locação Social”.

Os 214 apartamentos restantes serão comercializados pela Cesari Engenharia para atender à demanda do mercado imobiliário da Capital através da iniciativa privada.

A obra está dividida em quatro fases distintas, avançando conforme o planejado, garantindo a execução cuidadosa de cada detalhe. As quatro primeiras torres de um total de 13, já estão sendo erguidas e as áreas de convivência já estão montadas, aguardando apenas a concretagem. O salão de festas já está iniciando o acabamento. A entrega do Condomínio Belas Artes está prevista para o final de 2026.