Prêmio Fraternidade Sem Fronteiras será premiada pelo trabalho de Promoção dos Direitos Humanos A ONG receberá o reconhecimento em Campo Grande, na próxima segunda-feira

A Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF) receberá o Prêmio de Direitos Humanos Edição 2019, na próxima segunda feira, nove de dezembro, às 8h30, na Câmara Municipal de Vereadores. O reconhecimento é feito pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e da Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos.

Esta é a 3ª edição do prêmio que irá prestigiar 40 lideranças sociais, empresas e instituições que realizaram ações, campanhas, programas e projetos que contribuíram para a Promoção dos Direitos Humanos na capital. O presidente e fundador da ONG, Wagner Moura, fala sobre o reconhecimento: “Ficamos felizes em receber um prêmio aqui, onde estão nossas origens, e o trabalho é um conjunto de inúmeros corações. Mas não podemos nos esquecer que ainda há muito para ser feito, tanto no Brasil, quanto na África, onde também atuamos”.

Wagner Moura está em viagem à África e quem irá representar a Organização no evento será o diretor financeiro da FSF, Paulo Melo. “Isso nos motiva a atuar cada vez mais em prol dos irmãos necessitados e fortalecer o sentimento de fraternidade em todos os envolvidos, além de ampliar, sensibilizar e conscientizar.” Ele finaliza incentivando a participação de novos apoiadores “Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe!”.

A homenagem conta com a presença de autoridades, lideranças sociais e políticas, acadêmicos e será aberta à sociedade em geral.

Sobre a Fraternidade sem Fronteiras – A FSF é uma Organização humanitária e Não-Governamental, com sede em Campo Grande (MS) e atuação brasileira e internacional. A instituição possui 45 polos de trabalho, mantém centros de acolhimento, oferece alimentação, saúde, formação profissionalizante, educação, cultivo sustentável, construção de casas e ainda, abraça projetos de crianças com microcefalia e doença rara.

Todos os trabalhos são mantidos por meio de doações e principalmente pelo apadrinhamento. Com R$ 50 mensais é possível contribuir com um projeto e fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Entre seus maiores eventos estão: o IV Encontro Nacional Fraternidade sem Fronteiras, que será de 17 a 19 de abril de 2020, em São Paulo/SP/Brasil. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.fraternidadesemfronteiras.org.br e pelas redes sociais: instagram, facebook, youtube e twitter.

Serviço: Prêmio de Direitos Humanos Edição 2019

Local: Câmara de Vereadores de Campo Grande

Av.: Ricardo Brandão, 1600

Data: Segunda-feira (09/12/2019)

Horário: 8h30