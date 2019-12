EM JANEIRO Maior banda de tributo ao Bee Gees do planeta fará show em Campo Grande Há vinte anos, a banda Bee Gees Alive percorre o Brasil fazendo shows com lotação esgotada por onde passa

Foto: Divulgação

Em comemoração aos 20 anos de carreira da maior banda tributo aos Bee Gees do Brasil, o ‘Bee Gees Alive’ fará show em Campo Grande, dia 25 de janeiro, às 21h no Palácio Popular da Cultura. Os ingressos já estão à venda no Stand Comper Jardim dos Estados, ou pela internet.

A banda ‘Bee Gees Alive’ é o primeiro Tributo Brasileiro a divulgar e interpretar a obra dos Bee Gees, que reproduz fielmente a mítica banda inglesa. Com produção de grandes espetáculos e impecáveis performances de interpretação conquistam absoluto sucesso em todos os locais em que se apresentam.

A qualidade do trabalho e as incríveis semelhanças físicas e vocais, levaram a crítica especializada internacional a aclamar a Bee Gees Alive como a melhor e principal banda tributo aos Bee Gees do planeta em 2003, motivo que faz o grupo ocupar o posto de um dos mais importantes – senão o mais importante – espetáculo de performances cênicas e musicais fiéis de uma das principais bandas da década de 70.

Há vinte anos, a banda Bee Gees Alive percorre o Brasil fazendo shows com lotação esgotada por onde passa. O show anterior One Night Only - The Show, foi visto por mais de 100 mil de pessoas desde a sua estreia em 1.999, e a cada apresentação, arrastaram multidões que se emocionavam em todos os locais em que se apresentaram.

Executando clássicos como: Massachusetts, Words, To Love Somebody, Stayin´Alive, More Than a Woman, I Started a Joke, Lonely Days, Night Fever, More Than a Woman, How Deep is Your Love e tantos outros sucessos que marcaram a carreira dos Bee Gees, o tribute leva uma experiência rara aos fãs e apreciadores dos irmãos Gibb, apresentando todos os sucessos em um só espetáculo.

Com dedicação e trabalho, Bee Gees Alive prova que os Bee Gees vivem e revivem seus espetáculos, na performance desta banda que também mostra para quem gosta de Bee Gees, que o sonho é eterno.

SERVIÇO

Quando: 25 de janeiro

Onde: Palácio Popular da Cultura - Avenida Waldir dos Santos Pereira - Parque dos Poderes, Campo Grande.

VALORES

Setor B - R$ 150,00/meia R$ 75,00

Setores A/C/E - R$ 120,00/meia R$ 60,00

Setores D/F - R$ 100,00/meia R$ 50,00

ONDE COMPRAR

Stand Comper Jardim dos Estados - (067) 99296-6565 e (067) 3326 – 0105.

Ou pela internet: https://www.pedrosilvapromocoes.com.br