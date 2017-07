Jardim Miss Mato Grosso do Sul escolhe Jardim como cenário das fotos oficiais para o Miss Brasil 2017

No último domingo (2) a Miss Mato Grosso do Sul, Isabela Cavalcante, veio com a sua equipe a Jardim para realizar a sessão de fotos oficiais para o concurso Miss Brasil 2017.

A Aquidauanense de 22 anos concorreu com outras 19 candidatas no concurso Miss Mato Grosso do Sul 2017, realizado na cidade de Costa Rica no dia 6 de maio e será a representante do estado no concurso Miss Brasil 2017, que acontecerá em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, com data prevista para o dia 19 de agosto.

Com o clima ensolarado e agradável, a jovem Miss posou em alguns dos passeios mais conhecidos de Jardim, a sua primeira parada foi na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Buraco das Araras, onde desfilou sua beleza em meio a natureza exuberante do local. Sua segunda parada foi no Balneário Municipal de Jardim, onde aproveitou para realizar boa parte das suas fotos, aproveitando as belezas naturais e as águas cristalinas do Rio da Prata. Em sua última parada do dia, Isabela posou nas águas do Balneário Santuário Rio da Prata.

“Jardim é linda, todos os lugares que visitamos hoje são belíssimos, por isso escolhemos a cidade para essas fotos”, explicou Isabela Cavalcante, que falou ainda sobre a sua expectativa para o concurso nacional: “vencer o Miss Mato Grosso do Sul foi uma emoção e uma conquista muito grande, estou ansiosa para o Miss Brasil, estou me preparando e tenho muito apoio da minha família, tudo o que está acontecendo é maravilhoso, sou muito grata a todos, principalmente a minha mãe e todos que tem nos ajudado e demonstrado tanto carinho”.

“Receber a Isabela aqui na nossa cidade é um privilégio, quando nós soubemos que ela viria fazer as suas fotos aqui não medimos esforços para que ela se sentisse bem acolhida, todos nós da prefeitura desejamos boa sorte e sucesso para a nossa representante no próximo Miss Brasil”. Explicou Olavo Júnior, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.