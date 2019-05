Estupro Padrasto evita estupro de menina de 3 anos ao flagrar 'amigo' da família já sobre ela Acusado negou o fato e disse que tudo não passou de um mal-entendido; familiares da criança tentaram agredi-lo

O padrasto de uma menina de 3 anos acionou a polícia, no final da noite deste domingo (12) em Jaru, Rondônia. A enteada já estava sem roupa e com o homem sobre ela, momento em que denunciante evitou que a criança fosse estuprada. De acordo com o padrasto, estavam todos reunidos festejando na residência do acusado, que é amigo da família, quando em determinado momento, a criança pediu água, sendo de imediata oferecida pelo dono da residência que a levou para o interior da casa.

De acordo com informações do Rondônia Dinâmica, o homem resolveu checar o que estaria acontecendo, ao adentrar na casa verificou que não havia ninguém na cozinha, foi então em direção ao quarto, onde flagrou o acusado sobre a criança completamente nua. Consternado com a situação, acionou a Policia Militar que rapidamente chegou à residência e prendeu o acusado. Tudo ocorreu no momento em que a mãe da criança deslocou-se até sua residência para tomar um banho e só chegou no momento em que viu as viaturas na frente da residência, sendo informada do ocorrido.

O dono do imóvel onde ocorria a festa negou tudo, relatando ter sido tudo um mal-entendido, afirmou que a menina após beber água, pediu para ir dormir e assim que deitou na cama pediu para urinar, por esse motivo é que ele havia tirado a calcinha dela. A situação criou uma grande confusão e familiares da criança tentaram agredir o acusado. Diante das constatações a polícia conduziu o homem até a Unisp, onde este foi preso em flagrante pelo crime de estupro.