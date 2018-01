21 dias após acidente, jovem que teve perna dilacerada aguarda pela terceira cirurgia

Foto: Edição MS

O jovem Antônio Torquato de Souza Neto, de 24 anos, aguarda pela terceira cirurgia na Santa Casa de Campo Grande. O procedimento será no quadril, em data ainda ser definida pela equipe que acompanha o jovem coxinense.

No dia 23 de dezembro, logo que chegou à capital, Neto passou por duas cirurgias, uma na perna e outra no braço. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, a expectativa da equipe médica é que a terceira também seja a última cirurgia do jovem.

Neto ficou gravemente ferido num acidente ocorrido na noite de 22 de dezembro, no bairro São Judas Tadeu, em Coxim. Ele subia a rua Antônio dos Santos Mourão, pilotando uma moto, quando colidiu numa caçamba estacionada.

O impacto foi tão grande que a caçamba chegou a se mover, o jovem teve uma das pernas dilaceradas e a motocicleta ficou parcialmente destruída. Inicialmente ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, mas, devido a gravidade do ferimento, teve de ser transferido para Campo Grande, onde permanece.