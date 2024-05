Mãe, filho e netos morrem em acidente na fronteira de MS com PY

Zilene Aparecida López, de 53 anos, o seu filho Jairo Alvarez López, de 30 anos, e os netos de Zilene, um menino de oito anos e um bebê de um ano, morreram em acidente de trânsito na tarde da 4ª.feira (1.mai.24), na Ruta PY03 em General Francisco Caballero, no departamento de Canindeyú (PY), na fronteira com Mato Grosso do Sul.

A nora de Zilene, Liz Paola Diaz Brega, de 23 anos, foi resgatada em estado grave.

Segundo informações da Polícia Nacional, a família morava no distrito de La Paloma e estava em um Toyota Prêmio que colidiu frontalmente com um caminhão Hyundai Truck.

O motorista do caminhão, Gean Carlos Cardozo Hoffmann, de 18 anos, ficou ferido e foi levado ao Centro de Saúde Katueté para receber atendimento médico.

O comissário Óscar Ledezma, da 8ª Delegacia de Polícia de Puente Kyha, explicou que o acidente provavelmente foi causado por ultrapassagem indevida de um dos veículos envolvidos, somada a alta velocidade.