Garras flagra policial negociando pistolas no Camelódromo

Um policial da reserva de 55 anos foi preso na 4ª.feira (24.abr.24) negociando pistolas no Camelódromo de Campo Grande (MS).

De acordo com a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), um comerciante de 44 anos, dono de um Box no Camelódromo também foi preso.

As armas vendidas no local estariam sendo utilizadas por criminosos em confrontos na periferia.

“Após diligências investigativas, a equipe do GARRAS logrou êxito em obter a localização exata do referido encontro ilícito, realizando campana e monitoramento no local, no intuito de confirmar a procedência das informações. Durante o monitoramento, identificou tanto o indivíduo que realizava a venda das armas de fogo, quanto o intermediador, realizando a abordagem de ambos. Após busca pessoal e veicular, foram encontradas com a dupla duas armas de fogo do tipo pistola”, disse o Garras.

Em checagem aos sistemas policiais, verificou-se, ainda que J.C.F.S. possuía duas passagens criminais por porte ilegal de arma de fogo, sendo uma delas em novembro de 2023.

Além disto, durante a entrevista, o policial E.F.M. afirmou que teriam mais armas de fogo em sua residência, motivando buscas no interior de seu imóvel, no Bairro Nova Lima, onde foram encontradas, dentro de um cofre, diversas armas de fogo ilegais, tais como 01 garrucha calibre 380, 01 garrucha de dois canos sem marca e calibre aparente, 02 revólveres sem marca e calibre aparente, 01 pistola TAURUS 765, 01 pistola Browning calibre 380. Também foram encontradas inúmeras munições dos mais variados calibres, bem como diversos carregadores de pistola e acessórios de arma de fogo.