Pantanal de MS Idoso ferido por touro deve passar por cirurgia nesta quinta-feira "O peão foi levado ao hospital em estado grave"

Deve passar por procedimento cirúrgico no fêmur esquerdo hoje, quinta-feira (21), o peão de 60 anos que foi ferido por um touro e encaminhado de helicóptero para a Santa Casa, em Campo Grande. O idoso trabalhava em uma fazenda de Corumbá, no Pantanal de MS, quando houve o acidente. Durante a tarde dessa quarta-feira (20), o peão passou pela pré-ortopedia do hospital, onde foi avaliado e fez exames.

Entenda o caso

A vítima foi ferida e, conforme a assessoria de imprensa da Santa Casa, houve uma comunicação entre a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros.

Eles explicaram que a vítima perdeu muito sangue e corria risco de vida, sendo necessário o transporte pelo Grupo de Policialmento Aéreo (GPA). A viagem demorou cerca de uma hora e vinte minutos.