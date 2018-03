Motorista Ã© preso e carretas com 800 mil maÃ§os de cigarros apreendidas

Dourados Motorista é preso e carretas com 800 mil maços de cigarros apreendidas 'Helicóptero da PRF auxiliou a apreensão'

Foto: Divulgação

Na manhã de ontem, 14 de março, no km 396 da BR-267, em Maracaju, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 800 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai no interior de duas carretas. Um homem foi preso.

Conforme a ocorrência, foi dada a ordem de parada ao Volvo/FH 540 com placas aparentes de Serafina Correia (RS). O condutor não obedeceu a ordem e fugiu.

Quilômetros depois, já no distrito de Vista Alegre, o condutor abandou a carreta e tentou fugir, mas foi preso pela equipe.

No compartimento de carga da carreta foram encontrados 450 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.



O motorista de 33 anos, declarou que levaria a carga até Campo Grande, com ele foi encontrado a quantia de R$ 13,5 mil.

Foi constatado que o caminhão trator possuía registro de roubo/furto na cidade de Guarapuava (PR) nos semirreboques que acompanhavam o Volvo também tinham adulteração, porém não sendo possível identificar suas placas originais.

Alguns quilômetros à frente, a equipe localizou uma carreta abandonada Scania/R113 com placas de Campo Grande, atrelado ao semirreboques também com placas de Campo Grande.

No compartimento de carga, os policias encontraram 350 mil maços de cigarros e ambas as cargas somaram ao todo 800 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os veículos e a carga de cigarros foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados.