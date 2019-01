Sidrolândia Motorista morre ao ser arremessado para fora de caro em capotagem

Foto: Noticidade

José Augusto Tozzo, de 30 anos, morreu ao ser lançado para fora de um veículo Fiat/Uno que dirigia, após capotagem na rodovia MS-258, próximo à cidade de Sidrolândia.

A vítima seguia pelo trecho que liga a região do Capão Seco até Sidrolândia, quando perdeu o controle da direção e capotou no quilômetro 09 a aproximadamente 12 quilômetros da BR-060.

O corpo de Bombeiros esteve no local, logo após o acidente no começo da noite do último domingo, dia 13 de janeiro, mas José já estava morto. As causas do acidente ainda devem ser apuradas pela Polícia Civil, conforme o site Noticidade.