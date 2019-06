FLORDELIS Pastor marido de deputada é executado a tiros em casa Homem chegava em sua casa quando foi alvejado

O marido da deputada federal Flordelis (PSD) foi morto a tiros na madrugada deste domingo (16), em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Anderson do Carmo de Souza, de 42 anos, era pastor e foi executado por volta das 4h, com diversos tiros. Os familiares falaram à polícia que eles voltavam de uma confraternização no bairro São Francisco a deputada teve a sensação de estar sendo seguida por duas motos. Quando já estavam em casa, o marido foi até a garagem buscar algo que havia esquecido no carro. Neste momento, ele foi executado pelos criminosos, que usavam touca ninja. O veículo da família, um Honda Accord LX, também foi atingido pelos disparos e o cachorro da da família foi dopado pelos atiradores.

Segundo a PM, a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Niterói D'Or, no bairro Santa Rosa, mas não resistiu aos ferimentos.

Nesta manhã, por volta das 9h30, uma equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) realizou perícia no local do crime.

A ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, lamentou o caso em sua conta no Twitter.

"Estou profundamente abalada com a notícia do assassino do meu querido amigo e pastor Anderson Carmo, esposo da minha também amiga deputada @Flordelismk. Uma pessoa ímpar, exemplo para tanta gente. Pai de 56 filhos, a maioria adotivos", escreveu Damares.

PASTOR PLANEJAVA LANÇAR ESPOSA Á PREFEITA

Ligada ao senador Arolde de Oliveira, do Partido Social Democrático (PSD) — foi a quinta deputada federal mais votada no estado do Rio de Janeiro e Anderson era o seu articulador político. Segundo pessoas ligadas à Flordelis, Anderson planejava lançá-la como candidata a prefeita de São Gonçalo, em 2020.

Fonte: Notícias ao Minuto.