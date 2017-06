Política Deputado denuncia na Assembleia suposta negligencia médica

Foto: Roberto Higa/ALMS

O deputado Maurício Picarelli (PSDB) ocupou a tribuna durante sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira (27), para denunciar suposta negligência médica ocorrida em Campo Grande, em que teria sido omitida informação à gestante de que seu bebê iria nascer com deficiência grave.

“A mãe me contou que fez todo o pré-natal no posto de saúde e somente no último mês o médico afirmou que o bebê nasceria com uma anomalia leve. A criança nasceu sem os dois braços, sem uma perna e com microcefalia. Imagina o baque dessa família? Disseram que quando questionaram o porquê dele não ter contado, ele teria dito que se contasse a gestante iria querer abortar”, afirmou o deputado.

Indignado, o parlamentar ainda disse que a família teve que recorrer a uma cirurgia de urgência à criança na rede particular e que o hospital cobrou R$ 48 mil, já que não havia possibilidade do procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Temos que levantar quanto cada prefeitura e cada unidade do Estado recebem do SUS. A Saúde está um caos. Os médicos fazem greve, sei que com razão, mas está faltando atendimento de qualidade. São muitas reclamações, temos que tomar providências. O cenário está uma tristeza imensa”, lamentou Picarelli.

Para o deputado Dr. Paulo Siufi (PSDB), a situação está preocupante. “A Saúde no Brasil como um todo está ruim. Como médico fico preocupado se esse profissional atendeu essa família desse jeito. O médico não o direito de omitir informação do paciente, se foi isso mesmo ele falhou. É preciso fazer uma denúncia ao Conselho de Ética para investigar”, afirmou. O deputado ainda reforçou pedido feito à Mesa Diretora, para disponibilizar um telefone para que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa receba denúncias da população, que deverá ser divulgado em breve.