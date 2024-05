Vereador solicita realocação de funcionária de Iunes por suspeita de 'compra de votos'

O vereador Chicão Vianna, do PSB, encaminhou um requerimento ao Prefeito Municipal de Corumbá, Marcelo Aguilar Iunes, solicitando a realocação da funcionária Mariluce Gonçalves Leão, atualmente lotada na Casa Verde - Central de Regulação. O documento, apresentado em sessão ordinária datada de 30 de abril de 2024, destaca a necessidade urgente dessa medida diante dos acontecimentos recentes.

O requerimento fundamenta-se em uma série de eventos que surgiram após a divulgação de um vídeo pelo Sr. Luan Silva, onde são feitas alegações que envolvem o pré-candidato à Prefeitura de Corumbá, Luiz Antônio (conhecido como Pardal), e a própria Mariluce Leão, ex-Sub-Secretária de Saúde e pré-candidata a vereadora.

O vídeo em questão relata que os pré-candidatos atenderam com urgência uma demanda de saúde da genitora de Luan, supostamente utilizando recursos da máquina pública municipal. Essas alegações foram acompanhadas pela apresentação de documentos que reforçam as acusações, gerando preocupações sobre possíveis práticas eleitoreiras e uso indevido dos recursos públicos.

O vereador destaca a gravidade dessas alegações, que não apenas colocam em cheque a integridade do processo eleitoral, mas também violam princípios fundamentais da administração pública, como a impessoalidade e a legalidade. "A preocupação com o possível uso da máquina pública para fins eleitoreiros é uma questão de interesse público, exigindo uma investigação detalhada para estabelecer a verdade dos fatos", declara Vianna.

Diante desse cenário, Chicão Vianna solicita ao Prefeito Municipal explicações sobre os acontecimentos e a realocação urgente da funcionária Mariluce Gonçalves Leão, afastando-a do cargo que supostamente vem exercendo. "O pedido visa garantir a conformidade com a legislação e preservar a integridade do processo eleitoral e a confiança da população na administração pública", completa.

O requerimento evidencia a preocupação do vereador com a transparência e a ética na gestão pública, buscando assegurar que os recursos e cargos públicos sejam utilizados de maneira correta e em benefício da população.