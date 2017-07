Aumento de imposto Temer na Argentina: 'Brasileiros entenderão o aumento de imposto' O peemedebista deu a declaração em Mendoza, na Argentina, onde vai participar da 50ª Reunião do Conselho do Mercosul

O presidente, Michel Temer, desembarcou na noite desta quinta-feira (20), em Mendoza, na Argentina, onde vai participar da 50ª Reunião do Conselho do Mercado Comum e Cúpula do Mercosul e Estados Associados. Em meio ao tumulto após anunciar pelo governo o aumento de PIS/Cofins para gasolina, diesel e etanol, ele afirmou que as medidas serão "bem compreendidas pela população"."Vocês lembram que nós abandonamos logo no começo do governo a CPMF, algo que estava no horizonte de todos quando assumimos. (...) Mas agora levamos a efeito um pequeno aumento que diz respeito apenas ao combustível e não diz respeito ao serviço", afirmou.

Sobre a ida à reunião do Mercosul, está entre as prioridades, de acordo com a equipe do peemedebista, a aproximação do bloco com a União Europeia e a Colômbia, além de temas relacionados a direitos humanos.

"Espero continuar o trabalho que o presidente [argentino Mauricio] Macri desenvolveu com tanta propriedade ao longo desse semestre", afirmou Temer, em entrevista a jornalistas ao chegar no hotel onde a delegação brasileira estará hospedada. O presidente ressaltou também a reformulação do bloco comercial. "A última reunião se deu em 2015 e agora estamos retomando essas reuniões", completou.

Previsto para esta sexta-feira (21), o evento marca a entrada do Brasil na presidência temporária do bloco comercial pelos próximos seis meses. A agenda de Temer terá início às 10h, com sessão plenária da qual participarão chefes de estado dos estados membros e estados associados do bloco, além do México e outros convidados.