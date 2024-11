Calendário Bolsa Família 2025: programa-se para receber o benefício!

O Bolsa Família é um dos programas sociais mais importantes do Brasil, oferecendo um suporte financeiro para milhões de famílias de baixa renda.

Para garantir os beneficiários não percam nenhuma parcela no próximo ano e possam se programar para receber o benefício no dia correto, a seguir, vamos detalhar o calendário Bolsa Família 2025.

Como funciona o calendário do Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família é feito mensalmente, seguindo um calendário que varia conforme o Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Essa numeração determina a data exata em que o benefício estará disponível para saque ou crédito em conta. Se o seu NIS termina em 1, você receberá no início do cronograma, enquanto aqueles cujo NIS termina em 0 serão os últimos a receber no mês.

Para 2025, espera-se que o formato siga o padrão dos anos anteriores, onde os pagamentos ocorrem nos últimos 10 dias úteis de cada mês.

Calendário do Bolsa Família 2025: datas previstas

Segundo o jornalista Ariel França do FDR, o calendário oficial de 2025 ainda foi divulgado, porém há uma previsão baseada em cronogramas anteriores: Confira as possíveis datas:

Janeiro 2025

NIS final 1: 20 de janeiro

NIS final 2: 21 de janeiro

NIS final 3: 22 de janeiro

NIS final 4: 23 de janeiro

NIS final 5: 24 de janeiro

NIS final 6: 27 de janeiro

NIS final 7: 28 de janeiro

NIS final 8: 29 de janeiro

NIS final 9: 30 de janeiro

NIS final 0: 31 de janeiro

Fevereiro 2025

NIS final 1: 17 de fevereiro

NIS final 2: 18 de fevereiro

NIS final 3: 19 de fevereiro

NIS final 4: 20 de fevereiro

NIS final 5: 21 de fevereiro

NIS final 6: 24 de fevereiro

NIS final 7: 25 de fevereiro

NIS final 8: 26 de fevereiro

NIS final 9: 27 de fevereiro

NIS final 0: 28 de fevereiro

Março 2025

NIS final 1: 18 de março

NIS final 2: 19 de março

NIS final 3: 20 de março

NIS final 4: 21 de março

NIS final 5: 24 de março

NIS final 6: 25 de março

NIS final 7: 26 de março

NIS final 8: 27 de março

NIS final 9: 28 de março

NIS final 0: 31 de março

Abril 2025

NIS final 1: 15 de abril

NIS final 2: 16 de abril

NIS final 3: 17 de abril

NIS final 4: 22 de abril

NIS final 5: 23 de abril

NIS final 6: 24 de abril

NIS final 7: 25 de abril

NIS final 8: 28 de abril

NIS final 9: 29 de abril

NIS final 0: 30 de abril

Maio 2025

NIS final 1: 19 de maio

NIS final 2: 20 de maio

NIS final 3: 21 de maio

NIS final 4: 22 de maio

NIS final 5: 23 de maio

NIS final 6: 26 de maio

NIS final 7: 27 de maio

NIS final 8: 28 de maio

NIS final 9: 29 de maio

NIS final 0: 30 de maio

Junho 2025

NIS final 1: 16 de junho

NIS final 2: 17 de junho

NIS final 3: 18 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Julho 2025

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 21 de julho

NIS final 3: 22 de julho

NIS final 4: 23 de julho

NIS final 5: 24 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 28 de julho

NIS final 8: 29 de julho

NIS final 9: 30 de julho

NIS final 0: 31 de julho

Agosto 2025

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 19 de agosto

NIS final 3: 20 de agosto

NIS final 4: 21 de agosto

NIS final 5: 22 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 26 de agosto

NIS final 8: 27 de agosto

NIS final 9: 28 de agosto

NIS final 0: 29 de agosto

Setembro 2025

NIS final 1: 17 de setembro

NIS final 2: 18 de setembro

NIS final 3: 19 de setembro

NIS final 4: 22 de setembro

NIS final 5: 23 de setembro

NIS final 6: 24 de setembro

NIS final 7: 25 de setembro

NIS final 8: 26 de setembro

NIS final 9: 29 de setembro

NIS final 0: 30 de setembro

Outubro 2025

NIS final 1: 20 de outubro

NIS final 2: 21 de outubro

NIS final 3: 22 de outubro

NIS final 4: 23 de outubro

NIS final 5: 24 de outubro

NIS final 6: 27 de outubro

NIS final 7: 28 de outubro

NIS final 8: 29 de outubro

NIS final 9: 30 de outubro

NIS final 0: 31 de outubro

Novembro 2025

NIS final 1: 14 de novembro

NIS final 2: 17 de novembro

NIS final 3: 18 de novembro

NIS final 4: 19 de novembro

NIS final 5: 21 de novembro

NIS final 6: 24 de novembro

NIS final 7: 25 de novembro

NIS final 8: 26 de novembro

NIS final 9: 27 de novembro

NIS final 0: 28 de novembro

Dezembro 2025

NIS final 1: 11 de dezembro

NIS final 2: 12 de dezembro

NIS final 3: 15 de dezembro

NIS final 4: 16 de dezembro

NIS final 5: 17 de dezembro

NIS final 6: 18 de dezembro

NIS final 7: 19 de dezembro

NIS final 8: 22 de dezembro

NIS final 9: 23 de dezembro

NIS final 0: 24 de dezembro

Quem pode receber e valor do Bolsa Família

Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e ter uma renda per capita de até R$ 218 mensais.

Famílias prioritárias incluem aquelas com crianças, gestantes e moradores de rua. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, podendo ser acrescido de extras: R$ 150 por criança de até 6 anos e R$ 50 por jovens entre 7 e 18 anos, gestantes e bebês de até 6 meses. Famílias maiores recebem valores maiores, com média atual de R$ 680 mensais.