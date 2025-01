Crescimento do setor imobiliário em MS impulsionado pela Rota Bioceânica

Mato Grosso do Sul tem vivenciado um crescimento significativo no setor imobiliário, impulsionado por investimentos em infraestrutura, logística e indústrias. Em 2024, o número de lançamentos imobiliários aumentou 15%, englobando tanto empreendimentos verticais quanto horizontais, conforme dados da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul).

A construção da ponte que ligará Carmelo Peralta, no Paraguai, a Porto Murtinho, no Brasil, é vista como um marco importante. A obra faz parte da Rota Bioceânica e exige investimentos em infraestrutura rodoviária e na construção de novos imóveis para atender à demanda crescente.

De acordo com Josimar Romeiro da Silva, presidente da Acomasul, “novos lançamentos [imobiliários] serão necessários para poder suportar a demanda de mão de obra e de novos moradores para essas regiões”.

Marcyeli Lopes, corretora de imóveis, é uma das profissionais que já identificou o potencial desse boom imobiliário. Ela adquiriu um apartamento no Condomínio Belas Artes, um empreendimento da Cesari Engenharia. "A localização é excelente, bem perto da região central. E o tamanho do apartamento é um bom diferencial, já que em outras construtoras, imóveis de 53 metros quadrados são mais caros. Estou adquirindo para locação", conta.

Ela também destaca o movimento de investidores no estado. "Estão vindo muitos investidores de São Paulo e grandes indústrias. Algumas incorporadoras vão realizar oito lançamentos este ano, e outras de fora estão chegando em Campo Grande. A capital só tende a crescer", afirma.

Esse aumento da demanda tem favorecido a valorização dos imóveis. Denis Andreoli, diretor comercial da Imoteca, empresa responsável pelo comercial da Cesari Engenharia, confirma essa tendência. "Os imóveis do Condomínio Belas Artes já valorizaram mais de 40%. O apartamento que a Marcyeli comprou por 210 mil reais hoje está avaliado em 300 mil pela Caixa Econômica Federal", explica.

Até agora, 60% dos 782 apartamentos do Condomínio Belas Artes já foram vendidos, além de 43 lojas. A revitalização do Centro de Belas Artes, que será retomada pela prefeitura de Campo Grande este ano, também deve contribuir para a valorização da região. Outro empreendimento, com mais de 200 apartamentos, está sendo planejado na área da Vila Planalto e passa por um estudo de impacto de vizinhança.

ROTA BIOCEÂNICA

A Rota Bioceânica é uma iniciativa para conectar Mato Grosso do Sul ao Oceano Pacífico, facilitando o transporte de mercadorias e promovendo a integração entre Brasil, Paraguai, Bolívia e Chile.

A Acomasul prevê que o volume de lançamentos imobiliários será ainda maior em 2025, tanto em Campo Grande quanto em outras cidades que estão recebendo investimentos significativos, como Ribas do Rio Pardo, Inocência, Dourados e Porto Murtinho. A construção da ponte internacional entre o Brasil e o Paraguai, em Porto Murtinho, deve ser um fator decisivo para o crescimento da demanda no setor imobiliário.