Jogos e criptomoedas: A adoção dos criptoativos pela indústria dos games

A interseção entre o mercado de criptomoedas e a indústria de jogos é cada vez mais evidente. Estima-se que um terço da população mundial esteja envolvida em jogos digitais, e muitos desses jogadores também são detentores de moedas digitais. Com o surgimento dos jogos play-to-earn e o uso de NFTs, os criptoativos estão mudando a forma como os jogadores interagem com o entretenimento online.

O crescimento dos jogadores de criptomoedas no Brasil

No Brasil, o setor de games é um dos maiores do mundo, com cerca de 74,5% da população online afirmando que jogam algum tipo de jogo digital, de acordo com uma pesquisa da Newzoo. A indústria de jogos no Brasil movimentou aproximadamente R$ 11 bilhões em 2022, colocando o país no topo da América Latina em consumo de entretenimento online.

Além disso, os brasileiros estão cada vez mais interessados em criptomoedas. Dados da CoinMarketCap mostram que o Brasil é um dos líderes no uso de cripto na América Latina, com milhões de usuários detendo criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. A convergência entre esses dois mercados — jogos e criptomoedas — é, portanto, uma evolução natural.

Por que os gamers preferem criptomoedas?

Os gamers estão rapidamente adotando criptomoedas como uma forma de melhorar sua experiência de jogo e maximizar suas recompensas. As criptomoedas oferecem maior flexibilidade financeira dentro e fora dos jogos, possibilitando a troca de ativos virtuais por moedas reais ou outros bens digitais. Essa facilidade é um dos fatores que tornam os jogos para ganhar criptomoedas tão atraentes para os brasileiros.

E as criptomoedas permitem transações mais seguras, eliminando intermediários, como bancos, e proporcionando maior privacidade e controle sobre os fundos. Os jogadores, especialmente aqueles que investem em jogos baseados em blockchain, como Axie Infinity e The Sandbox, têm a capacidade de transformar seu tempo de jogo em ganhos reais, o que dá um incentivo financeiro que não era possível antes com moedas tradicionais.

A ascensão dos jogos Play-to-Earn (P2E) no Brasil

O modelo de play-to-earn, que permite aos jogadores ganhar criptomoedas enquanto jogam, está crescendo muito no país. Um exemplo é o sucesso de jogos como Axie Infinity, que explodiu em popularidade em 2021, particularmente entre brasileiros que viram uma oportunidade de gerar renda adicional. O Brasil é um dos maiores mercados do jogo, com milhares de jogadores ativos.

Esses jogos oferecem recompensas financeiras, mas também introduzem um novo nível de interação com o conceito de propriedade digital. Os jogadores podem possuir personagens, itens e terrenos virtuais em jogos que utilizam blockchain e NFTs, e esses ativos podem ser negociados em marketplaces fora do ambiente do jogo.

Segundo a empresa de análise DappRadar, os jogos baseados em blockchain movimentaram mais de US$ 4,5 bilhões em 2023, com uma grande parte desse valor vindo da América Latina, incluindo o Brasil. O modelo P2E não só é inovador em termos de recompensas, também oferece uma democratização do controle sobre os ativos digitais dos jogadores.

O impacto dos NFTs nos jogos online

Os NFTs (tokens não fungíveis) têm sido um dos elementos mais revolucionários dentro do ecossistema de jogos e criptomoedas. Com os NFTs, os jogadores podem adquirir itens únicos que pertencem exclusivamente a eles, como skins, terrenos virtuais, personagens e até armas que podem ser negociados no blockchain.

Essa propriedade verificável é possível graças à tecnologia de registro distribuído que garante a autenticidade e a exclusividade desses itens. Um exemplo de empresa que adotou o modelo "play-to-earn" com NFTs é a Ubisoft, que lançou sua plataforma Quartz em 2021. A empresa tem planos de integrar NFTs em seus futuros jogos, permitindo que os jogadores ganhem, possuam e troquem ativos virtuais.

Empresas brasileiras como a Hashdex já estão investindo em projetos de blockchain e NFTs, ajudando a impulsionar o setor no país. Com isso, o Brasil é um dos polos de inovação no uso de criptomoedas em jogos, ao mesmo tempo em que promove o crescimento de comunidades de jogadores que utilizam NFTs e criptos para aumentar suas rendas e interações dentro dos jogos.

Benefícios da criptomoeda nos jogos

A incorporação de criptomoedas nos jogos traz inúmeros benefícios para os jogadores e desenvolvedores. Um dos principais é a remoção de intermediários, permitindo que os jogadores comprem, vendam e troquem ativos de maneira direta e segura. Com blockchain, as transações se tornam transparentes e imutáveis, garantindo que os jogadores não sejam enganados ou tenham seus ativos roubados.

Além disso, o uso de criptomoedas reduz as taxas de transação, que são comuns em plataformas tradicionais, e torna os processos mais eficientes. No Brasil, onde as transações financeiras frequentemente envolvem altos custos e burocracia, as criptomoedas oferecem uma solução prática para gamers que buscam mais liberdade.

Os desenvolvedores também se beneficiam, pois podem criar economias próprias dentro dos jogos, onde os jogadores têm um papel ativo, gerando valor para si mesmos, para a comunidade de jogadores e para o próprio jogo.