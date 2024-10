MS registra crescimento econômico histórico e alta empregabilidade

Mato Grosso do Sul atravessa um período de grande prosperidade com uma das menores taxa de desocupação do Brasil, com 3,3%. A média nacional gira em 7%. MS apresenta também avanços em logística, geração de emprego e melhoria da qualidade de vida.

Segundo dados da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), o Estado possui hoje em torno de 5.400 vagas de emprego em mais de 500 ocupações.

Para sustentar o crescimento econômico, empresas no Estado buscam mão de obra qualificada e oferecem qualificação profissional gratuita em diversos setores.

Conforme o governo, o setor de celulose investirá R$ 75 bilhões, enquanto a bioenergia prevê R$ 6 bilhões em novos empreendimentos nos próximos anos.

A gestão de Eduardo Riedel (PSDB), afirma que suas políticas públicas visam segurança alimentar, transição energética, sustentabilidade e inclusão social, com foco nos eixos "digital, verde, próspero e inclusivo".

"O Estado está num momento de atratividade indiscutível e as pessoas precisam enxergar as oportunidades que hoje estão passando diante de seus olhos. Há uma onda gigante de chances, mas é preciso romper esta inércia, pois novas profissões e funções irão surgir rapidamente e depois se estabilizarão neste novo cenário econômico", introduziu Esaú Rodrigues de Aguiar Neto, secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

'Na transversalidade industrial, existem profissões que atendem todas as empresas como a de técnico em manutenção industrial', afirmou o secretário Esaú. Foto: Mairinco de Pauda

Ainda segundo Esaú, o Governo está oferecendo qualificação para suprir uma lacuna que as empresas apontam, inclusive, com carreiras em novas áreas e surgimento de cursos técnicos ou de nível superior. "Precisamos mobilizar jovens e outras pessoas da população economicamente ativa para este momento, de surfar nesta onda, em profissões que estão nascendo junto com o desenvolvimento econômico do Estado", orientou.

Ele ressaltou que setores como celulose e bioenergia estão investindo bilhões, e o governo apoia a profissionalização do cidadão sul-mato-grossense para ocupar essas oportunidades de emprego. "Hoje, por exemplo, há uma demanda muito grande por motoristas. Temos o 'Programa Voucher Transporte', no qual custeamos a troca de categoria de habilitação para motoristas. A absorção é praticamente imediata pelas indústrias. Uma outra área que nós já fizemos um programa foi na área de Tecnologia da Informação. As empresas instaladas aqui possuem muita tecnologia embarcada dentro do seu processo produtivo, e nós desenvolvemos uma qualificação para jovens na área de TI, o 'Voucher Desenvolvedor', promovido pela Semadesc e SED (Secretaria de Estado de Educação), em parceria com o Senac", pontuou Esaú.

Ainda conforme o secretário, atualmente 13 turmas com 288 alunos estão no segundo semestre da formação técnica e 80 novos alunos iniciaram em setembro o curso nos municípios de Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas.

Esaú disse que na cadeia de transversalidade industrial, existem profissões que atendem todas as empresas como a de técnico em manutenção industrial. "A empresa vai moldar este funcionário dentro da particularidade que necessita".

EXEMPLO AFIRMATIVO

Orgulhosa do seu trabalho, Gilaine Aparecida Silva de Oliveira, de 37 anos, é colaboradora da Eldorado Celulose. Foto: Divulgação

Colaboradora da Eldorado Celulose, Gilaine Aparecida Silva de Oliveira, de 37 anos, lembrou que entrou para a empresa em fevereiro de 2014, e atualmente faz o curso de tecnólogo em gestão de RH e possui habilitação como motociclista. "Nossa já faz muito tempo, 10 anos", brincou.

Gilaine ressaltou que a Eldorado a proporcionou muitas coisas. "Desde as minhas coisas dentro da minha casa, até mesmo para a saúde dos meus filhos e as necessidades deles. Não tem coisa mais gratificante do que você entrar numa loja de roupa ou de brinquedo, e você poder dar isso para os seus filhos, além da alimentação. Eu sou mãe solo e consigo dar todo o suporte para os meus filhos por meio do meu trabalho", declarou a auxiliar de serviços gerais.

Além do salário. Girlaine observou a importância dos benefícios oferecidos pela Eldorado aos seus funcionários. "Tenho vale-alimentação, PPR (Plano de Participação nos Resultados) e o plano de saúde, que é uma benção. Eu já tinha dois filhos quando entrei na Eldorado. Depois tive a Yasmin, em 2017, e no ano passado chegou a Maria Helena", completou.

VÍNCULO FORMAL

O advogado Wander Medeiros da Costa destacou as vantagens de estar no mercado de trabalho de maneira formal, com registro em carteira de trabalho, contribuição previdenciária, FGTS, 13º salário, entre outros benefícios, além de uma ascensão profissional e a vantagem de estar fora da insegurança do trabalho nas ruas ou vendas incertas. "Este modelo de contratação de vínculo de empregatício permite ao colaborador todo um sistema de segurança do trabalho que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta como que deve se exercer determinada atividade para cada profissão".

Além do vínculo empregatício, o advogado ainda esclareceu que o empregado pode se estabelecer como Microempreendedor Individual (MEI), que é outro procedimento legal para se estabelecer no mercado de trabalho. "Um trabalhador está contratado formalmente com o vínculo de celetista (Consolidação das Leis do Trabalho), ele passa a ter uma garantia de acesso a um mínimo de direitos e contrapartidas pelo trabalho que ele presta. O trabalhador ou trabalhadora tem, por exemplo, direito a férias remuneradas a cada 12 meses de trabalho e o adicional de um terço. Outra vantagem, do vínculo com o INSS dá uma série de coberturas para ele. Se ele adoece ou sofre um acidente receberá o benefício do INSS sem perda salarial com afastamento do trabalho superior a 15 dias", concluiu.

Fonte: Agência de Notícias MS.