Setor imobiliário marca presença na Expogrande 2025

O setor imobiliário de Mato Grosso do Sul segue em expansão, impulsionado pelo crescimento urbano e por investimentos estratégicos. Um dos destaques desse movimento é o lançamento das vendas da Torre 4 do Condomínio Belas Artes, da Cesari Empreendimentos, durante a Expogrande 2025, que segue até o dia 13 de abril.

A Torre 4 está localizada na fachada do empreendimento, na esquina das ruas Plutão e Udinese, e contará com 56 apartamentos, com valores a partir de R$ 342 mil. Durante a feira agropecuária, os imóveis serão vendidos com descontos especiais, uma oportunidade para quem deseja investir ou adquirir a casa própria.

“A Expogrande é um evento muito especial para o sul-mato-grossense, tanto pela questão cultural quanto pelas oportunidades de negócio. Participar da feira é uma forma de estar mais perto da população e apresentar nossas opções de investimento”, explica Denis Andreoli, diretor comercial da Imoteca-MS, que é responsável pelo setor comercial da construtora.

A participação da Cesari Empreendimentos na Expogrande 2025 é fruto de uma parceria com a Imoteca e a Top 10 Inteligência Imobiliária.

A expectativa é que o lançamento das vendas no evento atraia grande público, impulsionando ainda mais o setor e consolidando Mato Grosso do Sul como um polo de investimentos imobiliários promissores.

CONDOMÍNIO BELAS ARTES

O Condomínio Belas Artes é um complexo residencial, composto por 13 torres de oito pavimentos, dividido em três módulos, totalizando 792 unidades, das quais 498 se enquadram no Programa “Minha Casa, Minha Vida”. Desse total, 80 unidades serão administradas pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, pela parceria público-privada entre a Prefeitura de Campo Grande (que cedeu a área avaliada em 20 milhões) e a construtora Cesari Empreendimentos.

Empreendimento foi apresentado na Expogrande 2025 | Foto: Ascom Cesari Empreendimento

Os apartamentos possuem dois dormitórios, com opção de suíte, varanda e living integrado. São cinco plantas que variam entre 52 m² e 65 m².

As obras do módulo 1 começaram em junho de 2023 e têm previsão de entrega para setembro de 2026. O módulo 2 está em fase de fundações e o módulo 3 é o único que ainda tem unidades disponíveis. O salão de festas e as áreas gourmets estão em fase de acabamento.

Condomínio está em etapa de construção | Foto: Ascom Cesari Empreendimentos

O condomínio contará ainda com 42 lojas (que já foram todas comercializadas), playground, duas piscinas e todo o conforto e segurança, a dois minutos do centro de Campo Grande e da Orla Morena.

O projeto representa um avanço significativo para o mercado imobiliário da região, reforçando o crescimento econômico e a oferta habitacional no estado.