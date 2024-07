Neoenergia Elektro inicia obra de nova subestação em Brasilândia

Uma nova subestação será construída pela Neoenergia Elektro no município de Brasilândia (MS). O empreendimento promete ampliar a disponibilidade de energia para os clientes, beneficiando cerca de 11 mil pessoas da cidade.

A subestação 'Brasilândia 02' será construída em uma área de 10 mil metros quadrados, na BR-158, KM 336 - Zona Rural, Brasilândia - MS. A unidade terá uma potência instalada de 37,5MVA, com 10 alimentadores, será totalmente automatizada e estruturada com equipamentos e tecnologia de alta performance. Além disso, garantirá flexibilidade operacional e agilizará o reestabelecimento de energia aos clientes, principalmente, em situações de contingência, como durante temporais e fortes ventos.

O sistema automatizado dispensa a presença de eletricistas e operadores na subestação para fazer manobras, que passam a ser realizadas pelo Centro de Operação Integrada (COI). Este tipo de equipamento exige uma manutenção praticamente nula ao longo dos anos e aumenta ainda mais a confiabilidade do sistema elétrico da região, garantindo altos níveis de qualidade no fornecimento de energia elétrica.

A primeira fase da obra contempla a terraplanagem do terreno para o início da construção da subestação. Também serão implementadas tecnologias de construção civil que reduzem o tempo de construção e resíduos pós-obra, o que garantirá a sustentabilidade do empreendimento. A previsão é que as obras tenham início no segundo semestre de 2024, com conclusão em 2025.

“O objetivo é garantir a capacidade energética suficiente para acompanhar o crescimento do consumo de energia em Brasilândia, além de trazer maior confiabilidade e continuidade do suprimento de energia à população atendida”, afirma o supervisor de Expansão de Subestações da Neoenergia Elektro, Denilson Varolo.

No plano de investimentos da Neoenergia Elektro até o final de 2028, estão previstas as entregas de 12 subestações, que promoverão um incremento energético de 10% em relação à rede de distribuição atual. A intenção é acompanhar o desenvolvimento econômico e social das cidades atendidas pela concessionária nos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Sobre a Neoenergia Elektro- A Neoenergia Elektro é uma empresa do Grupo Neoenergia e responsável pela distribuição de energia de 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,9 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).