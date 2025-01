Seminário Internacional da Rota Bioceânica Reúne Países do Mercosul na Capital

Campo Grande (MS) sediará de 18 a 20 de fevereiro de 2025. o Seminário Internacional da Rota Bioceânica e o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

O evento é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e do Sebrae/MS. Ele ocorrerá reunindo autoridades dos governos do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, além de empresários e representantes da sociedade civil.

O seminário visa promover o desenvolvimento e a integração regional entre os quatro países envolvidos no Corredor Bioceânico de Capricórnio. Esse projeto rodoviário de 3.250 km conectará os oceanos Atlântico e Pacífico, passando por várias regiões desses países até os portos chilenos. As inscrições para o evento estão abertas no site oficial, com participação gratuita.

Jaime Verruck, secretário da Semadesc, destaca que o evento abordará temas cruciais como infraestrutura, alfândegas e o desenvolvimento econômico das regiões afetadas pelo Corredor Bioceânico. Ele enfatiza a importância de consolidar a infraestrutura nos próximos dois anos para garantir a competitividade da rota.

A programação incluirá painéis, reuniões técnicas e culturais com a presença de autoridades e especialistas. A abertura do evento acontecerá no dia 18 de fevereiro, com a presença de representantes dos quatro países e a assinatura de um Termo de Cooperação entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul.

Nos dias seguintes, os participantes discutirão temas como mercado, competitividade, infraestrutura, inovação e impacto social, além de promover reuniões entre governadores e prefeitos. O evento culminará com a apresentação da "Carta de Campo Grande", que reunirá as conclusões do seminário.

O seminário contará com estandes para exposição, espaços para reuniões das comissões técnicas e apresentações culturais. A transmissão será ao vivo pela TV Educativa.