68% das empresas se tornaram digitais no Brasil após a pandemia

Uma pesquisa da Opinion Box revelou que 68% das empresas B2B no Brasil se tornaram mais digitais após a pandemia de Covid-19.

Os dados são do Mapa de Empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que também aponta que 99% das mais de 21 milhões de organizações ativas no país são micro, pequenas e médias empresas, destacando sua importância para a economia nacional.

A presença online, antes vista como um diferencial, se tornou essencial para empresas que buscam crescer e se destacar no mercado. A Hostinger, plataforma de hospedagem de sites com mais de 500 mil clientes no Brasil, se posiciona como uma facilitadora desse processo digital.

Rafael Hertel, diretor de marketing da Hostinger, ressalta a importância de as empresas terem um site: "Isso não apenas fortalece a marca e transmite credibilidade, mas também abre portas para novas oportunidades, como o aumento das vendas e a conquista de novos públicos. É a prova de presença no mercado, mostrando que sua empresa está preparada para atender às demandas do mundo digital."

A Hostinger oferece planos acessíveis e recursos robustos para empreendedores de diversos segmentos, com ferramentas que não exigem conhecimento técnico avançado, como o criador de sites intuitivo e suporte técnico 24/7. Rafael completa: “Nosso objetivo é empoderar pequenos negócios e empreendedores com as ferramentas necessárias para prosperar no mercado digital. Entendemos que muitos não possuem expertise técnica ou grandes orçamentos, e é exatamente aí que a Hostinger faz a diferença.”