A convite de Zeca, Superintendente elenca desafios da PRFMS com implantação da Rota Bioceânica

O deputado estadual Zeca do PT promoveu nesta quarta-feira (21) o uso da Tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo superintendente da PRF/MS (Polícia Rodoviária Federal), João Paulo Pinheiro Bueno, que solicitou a intermediação dos deputados estaduais em melhorias de demandas relacionadas aos desafios que serão ampliados com a efetivação da Rota Bioceânica. Aumento da Infraestrutura, da fiscalização e incremento da tecnologia são alguns dos pedidos.

Segundo o superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, cerca de 38% de toda cocaína apreendida no país passa pelas fronteiras do estado. “Temos a questão do tráfico de drogas. Nós realmente somos uma rota para esse tipo de crime. Além do tráfico de pessoas, temos várias vertentes de atuação além do trânsito. Até meio do ano 98 pessoas foram mortas nas nossas rodovias federais”, explicou.

Zeca do PT, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa da Rota Bioceânica Rodoferroviária e Energética, reforçou o papel da Casa de Leis no sentido de atuar na formulação de políticas que precisam de atenção com a consolidação do corredor bioceânico.

“Temos aqui na Casa de Leis essa Frente, da qual eu sou coordenador, e me coloco à disposição para articular recursos para as instituições, seja em Mato Grosso do Sul ou em Brasília (DF). Eu disse ao governador Eduardo Riedel, que tive a oportunidade de atravessar o Paraguai todinho, havia policiamento, rodovia de bela qualidade e telefonia em tempo real. Aqui a gente sai de Campo Grande não pega telefone. São investimentos urgentes que precisam ser feitos em nosso Estado”, relatou Zeca do PT.

Dentre os pontos elencados pelo superintendente Bueno que precisam ser reforçados está a importância do investimento em comunicação e dados, inteligência, capacitação e expansão do acesso a internet ao longo das rodovias federais.