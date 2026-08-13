Fim da senha emprestada: quanto custa dividir o streaming em 2026

Em abril de 2026, milhões de assinantes brasileiros da HBO Max receberam um ultimato: aceitar os novos termos de uso, que proíbem o compartilhamento de senha entre casas diferentes, ou cancelar a assinatura até o dia 16 daquele mês, antes da cobrança seguinte.

A mensagem encerrou uma era. A HBO Max era a última das grandes plataformas que ainda tolerava a conta dividida no país, e sua adesão completou o ciclo iniciado pela Netflix em 2023 e seguido pelo Disney+ em novembro de 2024.

O hábito de emprestar a senha para o irmão que mora em outra cidade, para os pais ou para o amigo que racha o valor virou, oficialmente, um produto pago.

Cada plataforma criou regras próprias, valores diferentes e métodos de detecção mais precisos a cada temporada, e o assinante que divide a conta sem conhecer essas condições corre o risco de ver o acesso bloqueado no meio do episódio. Este guia organiza o que cada serviço permite, o que cobra e como fiscaliza.

O que cada plataforma permite hoje

A regra geral é a mesma em todos os serviços: a assinatura vale para quem mora na mesma residência do titular. A partir daí, os caminhos se dividem. Netflix, Disney+ e HBO Max criaram o chamado membro extra, um complemento pago que dá login próprio a uma pessoa de fora da casa.

O Globoplay foi mais restritivo: cada convidado pode ter e-mail e senha próprios, mas precisa morar no mesmo endereço, e a plataforma não vende nenhum tipo de adicional para quem mora em outra casa, restando a assinatura individual, que parte de R$ 22,90 mensais.

A exceção mais tolerante é a Amazon. O Prime Video não aplica bloqueio rígido por IP ou rede Wi-Fi como os concorrentes, permite até seis perfis por conta e, na prática, aceita o uso pelo núcleo familiar do titular mesmo quando nem todos estão sempre no mesmo endereço, segundo levantamento da Exame sobre as regras de compartilhamento em 2026.

Os termos de uso restringem o serviço à residência do assinante, mas a fiscalização se concentra em região e país, não no endereço físico, e não existe modelo formal de membro extra.

Quanto custa o membro extra em cada serviço

Os valores variam bastante. Na HBO Max, o complemento lançado em abril de 2026 custa R$ 14,90 por mês, cobrado do titular em transação separada da assinatura base, e o convidado pode assistir em apenas um dispositivo por vez. Há uma pegadinha contratual: o adicional só está disponível para quem paga diretamente à WarnerMedia, deixando de fora os assinantes que contratam via operadora de TV ou loja de aplicativos. Na Netflix, pioneira do modelo no Brasil, o assinante extra custa R$ 12,90 mensais por pessoa.

O Disney+ pratica os valores mais altos: o membro extra chega a R$ 34,90 por mês, conforme o plano do titular, cifra que se soma a uma assinatura que já é a mais cara do país no topo da tabela, com o Premium a R$ 69,90 após o reajuste de junho de 2026.

Em todos os serviços, as condições se repetem: o convidado precisa ter 18 anos ou mais, morar no mesmo país do titular e, em geral, cada conta admite um número limitado de membros adicionais.

Como as plataformas descobrem quem divide

A fiscalização deixou de ser teórica. As plataformas cruzam o endereço IP da conexão, a identificação de cada dispositivo e o padrão de atividade da conta para definir qual é a residência principal do assinante, método confirmado pela Warner Bros.

Discovery no caso da HBO Max. Quando um aparelho acessa a conta repetidamente de outro endereço, o sistema passa a exigir verificação, geralmente um código enviado ao e-mail do titular, e pode bloquear o acesso do dispositivo até que a situação se regularize.

Viagens e casas de temporada têm tratamento próprio. O uso temporário fora de casa, em hotéis ou na casa de parentes durante as férias, segue liberado mediante essas verificações pontuais, e o problema só aparece quando o acesso externo vira rotina. É essa recorrência que os algoritmos procuram, e é ela que separa o assinante em trânsito do compartilhamento permanente entre residências, alvo real das restrições.

Nem todo serviço, porém, aciona o alarme com a mesma rapidez. Levantamentos internacionais mostram que plataformas como Peacock e Paramount+ restringiram o uso a um único domicílio em seus termos, mas até meados de 2026 sequer ofereciam a opção paga de membro extra, deixando o assinante bloqueado sem alternativa além da conta nova.

A lição para o consumidor brasileiro é conferir na página oficial de cada serviço se o complemento existe antes de presumir que a divisão paga está disponível, já que regras e valores mudam de um trimestre para outro.

Por que as empresas mudaram de ideia

Durante anos, o compartilhamento foi tratado como estratégia de crescimento, uma forma barata de espalhar o hábito do streaming. A virada veio quando o mercado saturou e cada senha emprestada passou a ser contabilizada como receita perdida.

O diretor financeiro da Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, resumiu a lógica sem rodeios ao classificar a cobrança pelo membro extra como uma forma de aumento de preço, declaração que situa a medida como instrumento de receita por usuário, não como simples ajuste operacional.

Os resultados explicam a insistência. A Netflix registrou crescimento expressivo de assinantes pagantes no Brasil depois de restringir o compartilhamento em 2023, na contramão das previsões de fuga em massa, e o Disney+ colheu efeito parecido.

A Warner, que encerrou 2025 com 131,6 milhões de assinantes globais, estabeleceu a meta de chegar a 150 milhões em 2026 e admite que a restrição pode desacelerar a entrada de novos clientes no curto prazo, apostando que o ganho por assinante pagante compense o ritmo menor de expansão.

A conta que vale fazer antes de pagar o adicional

Conforme publicado em diretórios especialistas em teste IPTV, para o consumidor, a decisão entre contratar o membro extra ou abrir uma conta própria virou exercício de matemática. Na HBO Max, o adicional de R$ 14,90 sai pela metade do plano básico com anúncios, de R$ 29,90, e ainda entrega o catálogo sem publicidade do plano do titular, o que torna o complemento vantajoso para quem divide.

Na Netflix, os R$ 12,90 do assinante extra ficam abaixo dos R$ 20,90 do plano de entrada, com a diferença de que o membro extra herda a qualidade do plano principal, sem anúncios.

Já no Disney+, os até R$ 34,90 do membro adicional superam o plano individual de entrada, de R$ 27,99, e a conta própria com anúncios passa a ser o caminho mais barato para quem mora em outra casa.

A regra prática que emerge dessa comparação é simples: quando o adicional custa menos que o plano de entrada do mesmo serviço, ele vale a pena; quando custa mais, a assinatura separada vence. O empréstimo de senha, que sustentou a expansão do streaming por uma década, acabou. O que restou foi uma tabela de preços, e quem faz as contas antes de pagar é quem sai ganhando.