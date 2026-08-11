Morre aos 70 anos ex-secretário de Planejamento do Acre

O engenheiro e ex-secretário de Planejamento do Acre Gilberto Siqueira morreu nesta 3ª feira (11.ago.26), aos 70 anos, em São Paulo. Ele estava internado em um hospital paulista e enfrentava problemas de saúde, entre eles um quadro grave de diabetes.

Segundo as informações divulgadas, o estado de saúde de Siqueira havia se agravado no último mês. Ele chegou a ser intubado durante o período de internação.

Siqueira teve a trajetória profissional ligada à administração pública e ao planejamento estadual. Engenheiro, também atuou como consultor e ocupou a Secretaria de Planejamento durante os governos de Jorge Viana e Binho Marques.

A atuação na área de planejamento fez com que ele se tornasse um dos nomes técnicos ligados às administrações da chamada Frente Popular do Acre ao longo de aproximadamente duas décadas.

A família ainda não havia informado, até a publicação desta notícia, os locais e horários do velório e do sepultamento.

REPERCUSSÃO

A morte repercutiu entre políticos e ex-gestores que trabalharam com Siqueira. As manifestações destacaram principalmente sua atuação técnica e a relação construída ao longo dos anos na administração pública.

O ex-governador Jorge Viana lamentou a morte do ex-secretário e lembrou a parceria profissional mantida entre os dois.

“Eu não tenho palavras para expressar minha tristeza. Perdi meu irmão de vida e de trabalho. Falo da partida do querido Gil. Gilberto Siqueira foi o mais importante e o melhor colaborador que eu tive na minha vida profissional e pública”, disse Jorge.

O ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre também publicou uma homenagem. Ele destacou a influência de Siqueira em sua formação profissional.

“O Gil foi um verdadeiro mestre, um visionário da gestão pública que contribuiu de forma importante para a minha formação e deixou ensinamentos que o tempo não apaga.”

A sobrinha de Gilberto, Scarlet Siqueira, também se manifestou sobre a morte. Na homenagem, ela descreveu a relação familiar com o tio e destacou a ligação dele com o Acre.