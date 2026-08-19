Dr. Jamal declara apoio a Vander para o Senado: "Eu confio"

O médico urologista Jamal Mohamed Salem, conhecido como Dr. Jamal (MDB), vereador em Campo Grande (MS), declarou apoio a Vander Loubet (PT) para o Senado nesta 3ª feira (18.ago.26).

Num vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Jamal aparece ao lado do candidato petista afirmando:

"Hoje eu vim fazer a visita para meu deputado federal atualmente e futuro senador da República, para dar todo meu apoio e pedir voto para o Vander, porque o Vander realmente eu conheço ele há mais de 20 anos, é um amigo, um companheiro, sempre honrou todos os compromissos e, além do mais, sempre ele trabalhou pela saúde, pelo social, aqui em Campo Grande e em todo o estado de Mato Grosso do Sul", introduziu.

Jamal disse ser testemunha do compromisso do petista, que foi deputado federal por 6 mandatos consecutivos, com Mato Grosso do Sul.

"Por isso que eu vim hoje, Vander, para declarar esse meu apoio e apoio de todos os meus amigos e companheiros para votar em você como senador da República", anunciou.

Vander se disse lisonjeado e destacou que sua capacidade de diálogo com diversos setores irá ajudar a honrar o voto de Jamal.

"Tenho certeza, vereador Jamal, que saberei honrar esse voto. O senhor conhece minha história, sabe que eu sou uma pessoa de compromisso, sou uma pessoa que luto pela saúde, luto pela agricultura familiar, luto pelo pequeno, médio e grande produtor. Nós precisamos no Senado de pessoas com capacidade de dialogar com todos os setores da sociedade".

Vander ainda salientou que, além da luta pela saúde, a sua ida ao Senado será a oportunidade para que todos os municípios de MS tenham voz na Casa Alta de Brasília.

"E você sabe que eu tenho essa experiência [Dr. Jamal], tenho essa capacidade de ser senador para nós lutar, não só pela saúde, mas para nós lutar por todos nossos municípios, pelo nosso estado e pelo Brasil. E eu vou honrar esse voto, pode ter certeza absoluta e me orgulho muito de ter o seu apoio".

Então, Jamal concluiu reforçando sua crença na capacidade do Vander no Senado.

"E eu confio em você, Vander. E você pode confiar no Vander".

Eis o vídeo:

FORÇA DO APOIO

O capital eleitoral do Dr. Jamal em Campo Grande — maior colégio eleitoral de MS — é bastante considerável e sólido.

Assim como Vander que foi eleito deputado federal por seis vezes consecutivas, Jamal foi eleito vereador por seis vezes na Capital sul-mato-grossense.

Nas eleições de 2024, foi reeleito com 4.030 votos.

Jamal também foi secretário municipal de Saúde entre 2014 e 2015 e assessor da direção-geral do Hospital Regional Rosa Pedrossian.

Desde 2024, preside o MDB de Campo Grande, partido que reúne diferentes grupos políticos na Capital.

Por isso, o apoio dele à Vander tem maior peso por vir de uma liderança com votação própria e espaço dentro de um partido diferente do PT.

VANDER TEM NAUS CHANCE NA SEGUNDA VAGA

As pesquisas eleitorais indicam que a primeira vaga ao Senado pertence ao ex-governador de Mato Grosso do Sul, presidente do PL no estado, Reinaldo Azambuja.

Sendo assim, Vander disputa pela segunda vaga ao Senado em disparada exponencial. Na última sondagem da Ranking Brasil neste mês de agosto, Vander obteve 17,8% no primeiro voto.

Isso significou, como explicamos aqui, um salto de 6,8 pontos em relação a pesquisa anterior. O movimento do eleitor querendo Vander no Senado aumentou após a saída de Nelsinho Trad da corrida.

Na pesquisa divulgada em 13 de agosto, Vander está empatado tecnicamente com Capitão Contar (PL), que tem 20% das intenções de votos.

Contar, como explicamos aqui, tende a não crescer tanto devido ao fato de que disputa votos com Reinaldo, que tem 34% das intenções. Além disso, nas urnas, Contar já acumula uma derrota para governo justamente contra o PSDB que pertencia a Reinaldo.

Diferentemente, Vander foi testado muitas vezes e saiu vitorioso nas urnas. Eleito deputado federal pela primeira vez em 2002 e chegou ao sexto mandato consecutivo em 2022, com 76.571 votos.