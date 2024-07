Abertas as inscrições para curso sobre enfrentamento da violência contra a mulher

A Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) está com as inscrições abertas, até as 12h de 5 de agosto, para o curso de aperfeiçoamento “Enfrentamento à violência contra a mulher – O papel das empresas na esteira das Leis n. 14.457/2022 (Assédio no Trabalho) e n. 14.786/2023 (Protocolo ‘Não é não’)”. A atividade será realizada no período de 12 de agosto a 13 de setembro na modalidade a distância assíncrona, sem tutoria, pela plataforma Moodle.

Inscreva-se: https://escola.mpu.mp.br/integra/login?url=/selecao/inscrever/id/8997

O treinamento possui 10 horas-aula e visa abordar as inovações legislativas em matéria de enfrentamento da violência contra a mulher – que obrigam as empresas a adotarem protocolos como canal de denúncia, qualificação de pontos focais, capacitação de trabalhadores, engajamento em campanhas informativas, colaboração com as autoridades e vítimas – e disseminar os conhecimentos adquiridos por meio do “Projeto Florir” no âmbito de suas unidades de trabalho. O público externo contará, ainda, com informações para facilitar a operacionalização das novas leis, a fim de replicar o próprio curso como atividade formativa e orientativa dentro das respectivas organizações.

Podem participar do treinamento membros e servidores do MPU, dos MPs estaduais e do CNMP, além do público externo. Serão oferecidas vagas a todos os inscritos que confirmarem a inscrição. O certificado será emitido pela ESMPU para quem obtiver nota mínima 6 na avaliação de aprendizagem. A frequência deverá ser registrada no Moodle. Os interessados devem ter disponibilidade para participar da atividade, acesso a computador e banda larga, além de conhecimento básico de internet.

A orientadora pedagógica e conteudista é a procuradora do Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes, cogerente do projeto estratégico “Florir: semeando ações para o fim da violência contra a mulher” – projeto vencedor do Prêmio CNMP 2022 na Categoria Especial Equidade de Gênero. As capacitadoras são a procuradora regional do Trabalho Adriane Reis de Araujo, a procuradora do Trabalho Vanessa Martini e a professora Cristina Werner.

Para mais informações, consulte o edital e o projeto pedagógico ou entre em contato pelo e-mail inscricoes@escola.mpu.mp.br