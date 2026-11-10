Almanaque orienta meninas sobre saúde menstrual

A ONG Girl Up Brasil lançou, no fim de outubro, o Almanaque de Saúde Menstrual – Livres Para Menstruar. A publicação reúne orientações sobre a primeira menstruação, cuidados com o corpo, dores físicas e emocionais e direitos das meninas.

Com 200 páginas, o material também apresenta estratégias para abordar o tema nas escolas e dentro de casa. Entre os recursos, há um diário menstrual para estimular o autoconhecimento e auxiliar no acompanhamento médico.

ESCUTA DAS ADOLESCENTES

A elaboração do almanaque partiu da experiência de 200 adolescentes de diferentes regiões do país. O trabalho também contou com entrevistas aprofundadas com 33 profissionais, entre ginecologistas, pesquisadores, psicólogos, fisioterapeuta pélvica e educadores.

Para a organização, embora faça parte da vida de milhões de pessoas, a menstruação ainda é pouco discutida e recebe atenção insuficiente até mesmo nos atendimentos de saúde.

Segundo a gerente de projetos da Girl Up Brasil, Munah Malek, a organização trabalha com o tema desde 2020, buscando compreender a saúde menstrual a partir das experiências de meninas que participam do movimento.

“Tem importância gigantesca os adolescentes falarem sobre como suas dores são invisibilizadas, o seu desconhecimento sobre a menstruação, a falta de amparo na menarca (primeira menstruação). E a partir daí, o que seria um guia sobre saúde menstrual, acabou se tornando um almanaque com 200 páginas, em linguagem jovem, tirando as dúvidas que elas têm”, afirmou.

A Girl Up Brasil atua na formação e articulação de meninas para a liderança e a transformação social. Conforme Munah, mais de 2,5 mil jovens já foram apoiadas pela iniciativa, distribuídas em mais de 250 clubes presentes em todos os estados brasileiros.

O movimento também contribuiu para a elaboração de mais de 50 projetos de lei, que, segundo a organização, já alcançaram aproximadamente 18 milhões de pessoas.

CÓLICAS E AUSÊNCIA NAS ESCOLAS

A necessidade de ampliar o acesso à informação aparece também nos dados de uma pesquisa realizada neste ano pelo Instituto Alana, em parceria com o Equidade.info.

O levantamento ouviu 2.551 estudantes, 303 professores e 181 gestores de escolas públicas e privadas de todas as regiões do Brasil.

Os resultados mostram que seis em cada dez estudantes que menstruam enfrentam cólicas moderadas ou intensas, com dores capazes de comprometer a rotina e exigir o uso de medicamentos.

O impacto chega à frequência escolar. Quatro em cada dez estudantes faltam às aulas pelo menos uma vez por mês devido aos sintomas menstruais, o que representa aproximadamente 3,6 milhões de meninas brasileiras.

Entre aquelas que deixam de frequentar a escola, 16% acumulam de dois a cinco dias de ausência por mês.

VIOLÊNCIA MENSTRUAL

Outro tema apresentado no almanaque é a chamada violência menstrual. O conceito reúne situações em que meninas e mulheres têm negados o acesso ao cuidado, à informação, à escuta e ao atendimento adequado.

A violência também aparece quando faltam absorventes, quando não há explicações sobre o funcionamento do corpo ou quando profissionais de saúde tratam as queixas de dor como algo sem importância.

Munah chama atenção para a demora no diagnóstico de doenças relacionadas às dores menstruais, como a endometriose.

“A violência menstrual se traduz na falta de absorventes, de explicações claras sobre a menstruação, ao fato de médicos minimizarem as queixas de dor de suas pacientes e as mulheres levarem mais de dez anos, em média, para ter um diagnóstico de endometriose e outras doenças associadas à cólica menstrual”, explicou.

MENSTRUAR NÃO SIGNIFICA DEIXAR DE SER CRIANÇA

O material também questiona a ideia de que a primeira menstruação representa o fim da infância. Uma das mensagens centrais é que a menina deve continuar recebendo proteção, acolhimento e suporte próprios dessa fase da vida.

“Você pode menstruar e continuar sendo uma menina”, reforça a publicação.

A orientação também combate a associação automática entre menstruação e maturidade sexual. A chegada da menarca não significa que o corpo esteja necessariamente preparado para uma gestação.

Munah lembra que a idade média da primeira menstruação no Brasil é de aproximadamente 12,5 anos, mas há meninas que menstruam aos oito, dez ou 11 anos.

A gerente aponta que a mudança corporal pode ser acompanhada de processos de adultização e sexualização precoce, que retiram das meninas o direito de viver plenamente a infância.

“Com essa idade de 13 anos também tem um pico em relação às violências que as meninas vão sofrer, a compreensão de que ela virou mocinha, o que tem por trás disso, de uma adultização, uma sexualização infantil, a gente vê a importância de dizer que o corpo mudou, mas a infância ficou. Então a menina tem direito a continuar sendo menina e brincando e não virar mocinha necessariamente”, afirmou.