Rebeca morre após escorar em janela e cair do 7º andar de hotel

Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, de 26 anos, morreu às 1h30 da 3ª.feira (3.nov.26), após cair do 7º andar do Rio Poty Hotel, no Bairro Ponta d’Areia, em São Luís (MA).

No momento do acidente, Rebeca estava ao lado do namorado, Leonardo Augusto Pinto França.

Leonardo é jogador profissional de pôquer. Renata o acompanhou até São Luís, onde Leonardo participou de um campeonato.

Os dois chegaram à capital maranhense na 4ª.feira (28.out.26) e tinham retorno previsto justamente para o dia da 3ª.feira. Horas antes, a jovem morreu na queda.

O corpo de Renata foi velado nesta 5ª.feira (5.nov.26) em Ananindeua, numa casa na Região Metropolitana da Grande Belém, onde ela viveu a infância e a adolescência, no bairro do Coqueiro.

O sepultamento estava marcado para as 10h desta 5ª, em um cemitério particular também em Ananindeua.

CÂMERA REGISTROU TUDO

Uma gravação do circuito de segurança do hotel mostra os instantes que antecederam a queda de Renata.

Ela e o namorado chegam ao corredor e parecem estar se divertindo com algo.

Primeiro, Leonardo passa e tromba na janela. Em seguida, Renata escora na parede, no batente da janela, momento em que cai.

Na sequência, o namorado vai até a janela, olha e é abordado por um funcionário do estabelecimento. Eis o vídeo:

OUVIDO E LIBERADO

O delegado George Marques, da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), declarou que as imagens não apontam agressão nem envolvimento do namorado na morte.

Leonardo prestou depoimento à Polícia Civil e foi liberado. Aos investigadores, relatou que havia ingerido bebidas alcoólicas e não se lembrava do momento em que Renata caiu.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA), a Perícia Oficial esteve no hotel e realizou exames na estrutura da janela.

A análise pericial continua. Até agora, não há um parecer técnico que esclareça o que provocou o desprendimento da estrutura ou se houve alguma irregularidade.

INVESTIGAÇÃO

A Delegacia de Homicídios de São Luís conduz a investigação do caso. Os trabalhos incluem a oitiva de testemunhas e a realização de perícias na janela de onde Renata caiu, para esclarecer por que a estrutura se desprendeu.

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que ainda não existem conclusões técnicas sobre as causas do acidente nem elementos que permitam identificar possíveis irregularidades.

O QUE DISSE O HOTEL?

Em comunicado, o estabelecimento lamentou a morte de Renata, prestou solidariedade aos familiares e declarou que está à disposição das autoridades e colaborando com a apuração do caso.

Leia o posicionamento do hotel na íntegra:

“O Rio Poty Hotel manifesta profundo pesar pelo falecimento de uma mulher após a lamentável ocorrência registrada em suas dependências e expressa sua solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

Desde o primeiro momento, o hotel colocou-se à disposição das autoridades competentes, colaborando com os procedimentos necessários ao esclarecimento dos fatos.

A instituição acompanha com respeito e confiança o trabalho da Polícia Civil, reconhecendo sua competência e autonomia na condução das investigações e na apuração das circunstâncias da ocorrência.

O Rio Poty Hotel reafirma que a segurança e o bem-estar de hóspedes, colaboradores e visitantes constituem prioridades permanentes de sua gestão. Nesse sentido, mantém seu compromisso com a avaliação e o aprimoramento contínuo dos procedimentos internos de prevenção e segurança.

Em respeito à memória da vítima, à privacidade de seus familiares e ao trabalho das autoridades, o hotel não fará especulações sobre o ocorrido.

Rio Poty Hotel”