Neto de ex-prefeito, Theodoro morre engasgado com carne

Theodoro Machado Tetila, de 22 anos, morreu engasgado com um pedaço de carne na noite de 2ª.feira (26.out.26). Ele era neto do ex-prefeito de Dourados Laerte Tetila (PT).

A vítima teria comprado um espetinho e consumia no trajeto de casa, no carro, quando engasgou.

Quando chegou em casa, a família percebeu que ele não respirava e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no entanto, Theodoro já estava morto quando o socorro chegou.

Theodoro era filho do dentista André Tetila e neto da ex-primeira-dama Zonir Freitas Tetila.

O velório teve início na manhã de hoje (27.out) na grande Dourados.

NOTA DO PT DE DOURADOS

O diretório municipal do PT (Partido dos Trabalhadores) divulgou nota lamentando a perda e prestando solidariedade à família.

O partido também destacou a trajetória política da família, ligada à história da legenda no

município. Laerte Tetila foi prefeito de Dourados de 2001 a 2008 e é uma das figuras históricas do

PT na cidade. Eis:

"O Partido dos Trabalhadores de Dourados manifesta, com profunda tristeza, seu pesar pelo falecimento de Theodoro Machado Tetila, aos 22 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 26 de outubro.



Neste momento de dor e despedida, nos solidarizamos especialmente com seu pai, André Tetila, e com seus avós, Zonir e Tetila, estendendo nosso abraço fraterno a toda a família.



A família Tetila faz parte da história de construção do Partido dos Trabalhadores em Dourados, com uma trajetória marcada pelo compromisso com as lutas populares e a transformação social. São laços de história, companheirismo e afeto que tornam essa perda também profundamente sentida por nossa militância.



Sabemos que não há palavras capazes de amenizar a dor de uma partida tão precoce. Que a família encontre amparo no amor de quem está por perto e nas lembranças de todos os momentos vividos com Theodoro.



Nossa solidariedade e nosso profundo respeito à família neste momento de luto".



Partido dos Trabalhadores de Dourados – MS.