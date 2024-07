Até o fim do ano, governo quer verificar 800 mil benefícios do INSS

A Previdência Social está planejando revisar os cadastros de aproximadamente 800 mil beneficiários temporários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) até o final deste ano. Essa revisão, conforme anunciado na segunda-feira (29) pelo ministro Carlos Lupi, tem como objetivo verificar a continuidade dos direitos aos benefícios.

De acordo com Lupi, o foco da fiscalização são os benefícios temporários que não passaram por atualização há dois anos ou mais. "Muitos beneficiários não comunicam à Previdência sobre mudanças em suas condições porque desejam continuar recebendo o auxílio mesmo estando empregados", explicou o ministro durante uma entrevista no Rio de Janeiro.

Ele detalhou que a revisão abrangerá de 800 mil a 850 mil beneficiários temporários, verificando se ainda têm a condição médica que justifica o benefício e se devem continuar recebendo-o. O anúncio surgiu após questionamentos sobre o recente início de uma revisão cadastral do BPC (Benefício de Prestação Continuada), voltado a idosos a partir de 65 anos ou pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Lupi comentou que o Ministério do Desenvolvimento Social está empenhado em criar uma "fotografia" atualizada dos beneficiários do BPC e realizar o recadastramento necessário.

"Nosso principal desafio é prevenir fraudes. Há muitas pessoas que cometem fraude no BPC para obter benefícios indevidos", afirmou Lupi. Na mesma manhã, Lupi participou de uma conferência promovida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), onde assinou um acordo de cooperação técnica com o presidente do IBGE, Marcio Pochmann. O convênio visa a geração de dados relacionados à seguridade social no Brasil. "Com este acordo, estamos traçando uma rota para prever a Previdência do futuro. Precisamos de uma visão realista da população brasileira", disse Lupi.

A conferência do IBGE, que acontece até sexta-feira (2), tem como tema "soberania nacional em geociências, estatísticas e dados". O objetivo é discutir os "riscos e oportunidades do Brasil na era digital". Pochmann reiterou a necessidade de o IBGE atuar como o principal coordenador de estatísticas no país, propondo a integração de diferentes bases de dados, incluindo registros administrativos. Ele também planeja criar o Singed (Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados). Pochmann destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que não haverá falta de recursos para as pesquisas do IBGE, apesar das restrições financeiras mencionadas anteriormente.