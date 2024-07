Beatriz se curou do câncer, mas morreu um mês depois junto do filho de 5 anos

Beatriz Aparecida Frederico, recentemente curada de um câncer, faleceu tragicamente junto com seu filho de apenas 5 anos em um acidente na tarde de domingo (7.jul.24), na BR-282, próximo a Lages, na Serra de Santa Catarina.

Segundo relato da prima Laís Dela Justina, a família retornava de um parque de diversões quando ocorreu a colisão frontal que resultou na fatalidade. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente.

Beatriz, de 33 anos, e seu filho estavam no banco traseiro do carro Up. Além deles, estavam no veículo o companheiro de Beatriz e outro filho do casal, de 16 anos, que estavam no banco da frente.

"A família voltava de um parque de diversões quando o acidente aconteceu. O marido dela e o outro filho estão internados no hospital. Passaram por cirurgia, mas estão bem. Ficaram sabendo hoje de manhã [segunda] da morte dos dois", disse a prima Laís, que descreveu Beatriz como uma "mãe protetora".

Mãe e filho foram sepultados no Cemitério Parque da Saudade, em Lages.

O acidente ocorreu em um trecho onde estava chovendo bastante, detalhou o Corpo de Bombeiros, que encontrou mãe e filho sem vida ao chegar no local.

A família retornava de uma viagem ao Beto Carrero World, em Penha, cidade litorânea a cerca de 260 quilômetros de Lages. O marido de Beatriz e o filho adolescente estavam no banco da frente do Up e sofreram ferimentos, sendo levados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages.

No outro carro envolvido, um Onix, estavam um tenente da Polícia Militar e sua mãe. Ambos foram levados ao hospital, com a mulher inconsciente e o homem com lesões faciais.