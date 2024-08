Bracell solicita instalar nova fábrica de celulosa em Água Clara

Nesta sexta-feira (23.ago.24), o Mais Floresta noticiou que a Bracell instalará uma nova fábrica de celulose no estado.

Segundo o site, a empresa protocolou um Termo de Referência no Imasul para iniciar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do projeto, que será situado a 15 km de Água Clara e terá uma capacidade de produção estimada em 2,8 milhões de toneladas de celulose por ano.

Jaime Verruck, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc/MS), confirmou ao site Mais Floresta que, após reuniões com a diretoria da Bracell e com o Governador Eduardo Riedel, o protocolo foi formalizado. "Hoje, a Bracell protocolou o Termo de Referência para o estudo EIA/RIMA. Esse processo levará pelo menos 12 meses, podendo se estender um pouco mais até a obtenção da licença ambiental. O foco agora é o licenciamento ambiental. Realizamos a primeira reunião hoje cedo para emitir o Termo de Referência, permitindo que a empresa prossiga com os estudos necessários para a instalação em Água Clara", explicou Verruck.

Secretário de Estado Jaime Verruck. Foto: Reprodução

A Bracell é uma multinacional asiática, considerada uma das líderes globais no setor de papel e celulose. Recentemente a empresa investiu R$ 2,5 bilhões em uma nova planta em Lençóis Paulista (SP). A nova fábrica, que começou a operar no início deste ano, gerou mais de 2 mil empregos durante a construção e criou mais de 500 vagas permanentes. Além disso, a Bracell está desenvolvendo outros projetos, incluindo a construção de uma fábrica de Clorato de Sódio e Peróxido de Hidrogênio, uma planta de óleo de palma e uma linha férrea até Pederneiras. A nova fábrica opera com energia 100% renovável por meio de painéis fotovoltaicos.

VALE DA CELULOSE

Em 2024, Mato Grosso do Sul deve alcançar uma produção de quase 6 milhões de toneladas de celulose.

A Suzano, por exemplo, iniciou operações de sua nova fábrica em Ribas do Rio Pardo em 21 de julho de 2024, com uma capacidade de produção de cerca de 900 mil toneladas até o final do ano. O investimento de R$ 22,2 bilhões fez com que a capacidade de produção da Suzano aumentasse de 10,9 milhões para 13,5 milhões de toneladas anuais, representando um crescimento de mais de 20%.

Além disso, o Projeto Sucuriú, que está sendo construído a 50 km de Inocência, terá uma capacidade de produção de 2,5 milhões de toneladas de celulose branqueada por ano, com um investimento de aproximadamente R$ 15 bilhões.

A chegada da Bracell auxilia na visão do mercado internacional acerca do potencial de Mato Grosso do Sul para se tornar um polo internacional de produção de celulose, consolidando ainda mais sua posição no mercado global.

SETOR DE BASE FLORESTAL NO BRASIL

Recentemente, a Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) destacou a sustentabilidade e o dinamismo da indústria de árvores cultivadas no Brasil. O setor planta diariamente 1,8 milhão de árvores, refletindo seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação.

Confira os investimentos previstos e anunciados para os próximos anos no setor florestal brasileiro: