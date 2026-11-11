Brasileiros retiram R$ 75 bilhões da poupança

A caderneta de poupança registrou mais um mês de retirada líquida em outubro. Os saques superaram os depósitos em R$ 8,88 bilhões, segundo dados divulgados nesta 4ª.feira (11.nov.26) pelo Banco Central.

No período, os brasileiros depositaram R$ 341,49 bilhões, mas retiraram R$ 350,37 bilhões. Os rendimentos creditados somaram R$ 6,32 bilhões.

Com o resultado, o saldo total da aplicação encerrou outubro em R$ 1,01 trilhão.

O desempenho apresentou uma leve melhora em relação a setembro, quando as retiradas superaram os depósitos em R$ 9,35 bilhões.

Também ficou abaixo do resultado negativo de outubro de 2025, que registrou saída líquida de R$ 9,65 bilhões.

SANGRIA ACUMULADA

De janeiro a outubro, a poupança perdeu R$ 75,31 bilhões em recursos. No período, os depósitos somaram R$ 3,55 trilhões, enquanto os saques alcançaram R$ 3,62 trilhões.

A saída de dinheiro predominou em nove dos dez meses analisados. Apenas maio apresentou resultado positivo, com captação líquida de R$ 2,6 bilhões.

Janeiro concentrou a maior retirada do ano, com saldo negativo de R$ 23,51 bilhões.

Um dos fatores que ajudam a explicar a fuga de recursos é a taxa de juros elevada, que torna outras modalidades de investimento mais atraentes.

JUROS E INVESTIMENTOS

No início de novembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano.

A decisão considera que as expectativas de inflação continuam acima da meta, exigindo cautela na condução da política monetária.

Com juros elevados, aplicações de renda fixa, como títulos públicos e investimentos atrelados ao CDI, tendem a oferecer retornos superiores aos da poupança.

O cenário também aparece nas projeções do mercado financeiro. Segundo o Boletim Focus mais recente, a expectativa é de que a Selic encerre 2026 em 13,75%.

Para a economia brasileira, as instituições financeiras projetam inflação de 5,22% e crescimento de 1,75% neste ano.